AK Parti duyurdu: BELTUR'u parsel parsel peşkeş çekiyor

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin 8'inci seçim dönemi, 2'nci toplantı yılı, eylül ayı toplantılarının 2'nci birleşimi, yeni tip koronavirüs kuralları kapsamında Yenikapı'da bulunan Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Birleşimde, meclis gündeminde olan Beyaz Köşk'ün işletme hakkının BELTUR A.Ş.'ye verilmesi konusunda Hukuk Komisyonu ile Kent Ekonomisi, Meslek Odaları ve Sendikalar Komisyonu ile iştirakler ve bağlı kuruşlar komisyonu müşterek raporu görüşüldü.

Bu sırada söz alan İBB Meclisi Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar ve AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, BELTUR hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"Parsel parsel yandaşlara peşkeş çekiliyor"

Gökkuş, AK Parti'nin halkın yeri yaptığını belirttiği BELTUR'un parsel parsel, parça parça birilerine; yandaşlara peşkeş çekildiğini belirterek bunu engellemeye çalıştıklarını vurguladı.

"BELTUR'un işletmesi gereken yerler BELTUR tarafından işletilmiyor"

İBB Meclisi Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar ise, BELTUR tarafından işletilmesi gerek yerlerin, başka kişiler tarafından işletildiğini bildirdi. Kaynar, Büyükşehir Belediyesinin BELTUR'a devredilen işletmelerle ilgili hukuka aykırı, kanun dışı uygulamalar yapmaya devam ettiğini söyleyerek bunun takipçisi olduklarını kaydetti.

BELTUR'un Büyükşehir Belediyesi'nin bir şirketi olduğunu, BELTUR'un kuruluş amacının belediyeye ait olan tesislerin, özellikle nitelikli tesislerin BELTUR şirketi eliyle işletilmesi olduğunu vurgulayan Kaynar, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunun 26'ncı maddesinin de bunu düzenlediğine işaret etti.

"Alt yüklenicilere veriliyor, başka şirketlere kiralanıyor"

Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan bir malın, işletmesi için tahsis edildiğini ifade eden Kaynar, bugüne kadar çok başarı ile hizmet veren, İstanbulluların takdirini kazanmış olan BELTUR'un işletmesinin alt yüklenicilere verildiğini, başka şirketlere kiralandığını, buralardaki işlemlerin, başka kişiler eliyle yürütülmeye çalışıldığını bildirdi.

"Başka firmalara ihale edilmiş, hatta ihalesiz olarak verilmiş"

Bu durumda BELTUR'un anlamının ne olduğunu soran Kaynar, BELTUR'un işletmesi gereken birçok yerin başka firmalara ihale edildiğini, hatta ihalesiz olarak verildiğini belirtti. Kaynar, eğer belediye ihale edecekse, çok nitelikli firmalar buraları işletecekse, belediyeye burayı doğrudan vermesini, BELTUR'un aradan çekilmesini söyledi. BELTUR'a burayı vermenin hikmetini soran Kaynar, BELTUR'un araya niye sokulmaya çalışıldığının da anlaması gerekenlerce anlaşılmış olduğunu söyledi.

"Bu yüzden müsade etmedik"

Bunlarla ilgili hukuki takiplerini sürdürdüklerini belirten Kaynar, çok yakında bunlarla ilgili meselelerin gündeme geleceğini, bu yerin de daha önceden BELTUR'a verilmiş bir yer olmadığını, BELTUR'a devrediliğinde yine yandaşlar peşkeş çekileceğini düşündükleri için buna müsade etmediklerini söyledi.

"Bu tesisler daha uygun ücret, kaliteli hizmet vermek üzere kuruldu"

Bu tesislerin İstanbul halkının tesisleri olduğunu, belediye eli ile daha uygun ücretler ve kaliteli hizmet vermek üzere kurulmuş tesisler olduğunu ifade eden Kaynar, bu tesislerin gerçek ruhuna aykırı uygulamalardan da Büyükşehir Belediyesi yönetiminin bir an önce vazgeçmesi temenni ettiklerini kaydetti.