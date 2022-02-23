'AK Parti döneminde Tuzla'da başlanan 7 projeden bir tanesini bitirmek üzereler o da otopark'

İBB’nin Tuzla’da Kadir Topbaş döneminde başlayan 7 projesinden sadece bir tanesini bitirmek üzere olduğunu belirten Yazıcı, Ekrem beyin yapmadan yapıyor gibi görünme konusunda çok başarılı olduğunu ifade ederek, “Ekrem beyi bir belediye başkanı olarak kıskanıyorum. Eksiğini görmemeye çalışan bir seçmen kitlesi olması bütün belediye başkanlarını kıskandırıyordur. Düşünsenize bir kitleniz var ve sizin eksikliğinizi görmüyor.” dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, konuk olduğu Süper Haber Youtube kanalında samimi açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu İBB Başkanlığı öncesi tanıyor muydunuz? Sorusuna zaman zaman karşılaşıyorduk cevabını veren Başkan Yazıcı, ‘Çok enteresan bir belediye başkanlığı var değil mi?’ sorusuna kendisini kıskandığını belirterek şunları ifade etti; “Ekrem İmamoğlu’nu kıskanıyorum. Şöyle, eksiğini görmemeye çalışan bir seçmen kitlesi olması bütün belediye başkanlarını kıskandırıyordur. Düşünsenize bir kitleniz var, sizin eksikliğinizi görmüyor. Gözüne perde inmiş gibiler. Bu çok keyifli bir durumdur herhalde. Düşündükçe çok kıskanıyorum. Ben bazen Tuzla Belediye Meclisi’nde soruyorum. ‘Çok çalıştık diyorsunuz bana Tuzla’da ya da İstanbul’daki bir projenizi sayar mısınız’ diyorum. Üç yıl geçti seçimlerin üzerinden… Recep Tayyip Erdoğan sadece 3 yıl İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı” dedi.

“Recep Tayyip Erdoğan gece 3'te Genel Müdürü kaldırdı”

Kreş ve Süt konularına da değinine Başkan Yazıcı, Ekrem Beye tavsiyeniz var mı sorusu üzerine “Bence Ekrem Beyin söylediklerini dikkate almayan ya da çok ciddiye almayan bir ekibi var diye düşünüyorum. Ben Recep Tayyip Erdoğan Beyin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde gece 3’te ‘Şuraya geliyorum neredesin’ diyerek genel müdürü kaldırdığını duydum. İSKİ Genel Müdürü Veysel Eroğlu beyi arayarak ‘ben şuraya gidiyorum sen neredesin?’ derdi. Gece 03’te bu fikri takiptir. Gece gidip İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yerlerinde bekçileri uyurken yakalıyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanı, bekçileri uyurken yakaladığı yerler var. Çalışmak böyle bir şeydir. Ekrem İmamoğlu’na tavsiyem budur” dedi

“Ekrem İmamoğlu'nun 'yapıyor' gibi gözükmesi başarılı bir iş”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘yapıyor' gibi gözükmesi başarılı bir iş diyen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kadir Topbaş döneminden kalan 7 projesi var. 7 projeyi de bitiremedi. Bir tane otopark vardı. Yüzde 15 gibi bir kısmı kalmıştı. Onu da açıyorlarmış diye duydum. AK Parti döneminde başlanan 7 projeden bir tanesini bitirmek üzereler. O da otopark. Biz yapılan her şeyi takdir ediyoruz. Ekrem İmamoğlu’nun vaatlerini artık konuşmuyoruz. Eskileri tamamlayın diyoruz. Allah rızası için iş istiyoruz. Bu lazım. Tuzla sahili cazibe merkezi oldu. Vatandaşlarımız geliyor otopark lazım. Metro ısrarla bana söyleniyordu. Şimdi yapmıyorlar. E-5 Yanyollar Gebze’den Kadıköy’e kadar bir tek bizim orada başlanmış bitecek ama bitirmediler. Bizim göl projemiz var oda öyle. Yukarıda ‘Benim Köyüm Çiftliğim’ projesi vardı. Yüzde 90’ı bitmişti hala açılamadı” dedi.

“28 milyın TL'lik dağıtım yapıyorsunuz 25 milyon TL'lik masraf yapıyorsunuz”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin süt dağıtma sistemi hakkındaki soruya, “Yaklaşık 130 kişi ve 60 panelvan ile bir buçuk milyon litrelik süt dağıtım operasyonuna baktım. Bir hesapladım, maliyet yaklaşık 28 milyon TL’yi buluyor. Üreticiden daha indirimli alınabilirse daha da düşebilir. Personel, araç gibi giderleri de hesapladım o da yıllık 25 milyon Türk Lirası civarında. 28 milyon TL’ye süt dağıtırken 25 Milyon masraf yapıyorsunuz. Dijital kartların geliştiği bir dünyada karta yükleyin istediği markette sütünü alsın. Bir defa iki katı insana süt verebilirsiniz diye basit bir matematik yaptım. Özel sektörde bir insana, 28 milyonluk bir şey dağıtacaksınız, 25 milyon masraf yapıyorum diyorsanız kızarlar adama. Dağıtma yöntemleri var. İlla arabayla birisinin kapısına vurup, insanları rencide ediyorsunuz. Bu da yanlış. Birisinin kapısına vurup süt bıraktığınız zaman mahalledeki çocukların, komşulara süte ihtiyacı olan aile görüntüsü vermek nahoş bir durum. Süt dağıtalım ama yöntemini değiştirelim” cevabını verdi.

“Tuzla'da kreş yeri bile belirleyemediler”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Tuzla’da açamadığı kreş için de açıklamalarda bulunan Başkan Yazıcı,” Mega projem diye bahsettiği iki projeden birisi süt dağıtmak diğeri kreşti. 150 kreş yapacağım dedi seçimde. Bir yıl geçmiş üzerinden Tuzla’da kreş yeri bile belirleyemiyorlar. Sonra bir baktım, İstanbul’da şu anda 30’a kadar gelmişler. İstanbul’da da 20 kadardı ben konuşma yaptığım zaman. Mega projem dediğiniz şeyin üstüne düşersiniz ve sonuna kadar yaparsınız. Kreşi inceledim ve isminde bile fark farklı isimler var. Bir de ücretli. Biz kreş yapmıştık. Mağdur ailelerde kadının çalışması lazım, çocuğu ne yapacak, o çocuğu alıp bakalım dedik. Ama her çocuğa bakarım diye iddia ettiğiniz zaman bu yanlış bir şey. Dolayısıyla bir ücretsiz olmalı, iki mağdur aileyi seçip almanız lazım. Ben gerçeği ortaya koydum. Biz yaptık. Mağdur ailenin çocuğunu alarak kadının çalışmasına imkan verdik. Bunu da ücretsiz yaptık. Ücretsiz olmalı ve kesinlikle seçilerek yapılmalı dedik. Kıyamet koptu. Tuzla’da bir yer belirlediler olmadı. İkinci belirledikleri yer şahsın çıktı. 100 tane parseliniz var niye özel şahsın yerini belirlediniz. Üçüncü yer okul çıktı. Biz de en sonunda buralara yapabilirsiniz sizin yerleriniz dedik” dedi.