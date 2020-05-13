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Aktüel

AK Parti Doğubayazıt İlçe Başkanı Konyar’ın Covid-19 şüphesi

Ağrı’da AK Parti Doğubayazıt İlçe Başkanı Avukat Mustafa Konyar, korona virüs (Covid-19) şüphesi nedeniyle test yaparak dua istedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 23:30:07 -
AK Parti Doğubayazıt İlçe Başkanı Konyar’ın Covid-19 şüphesi

Ağrı’da AK Parti Doğubayazıt İlçe Başkanı Avukat Mustafa Konyar, korona virüs (Covid-19) şüphesi nedeniyle test yaparak dua istedi.


AK Parti Doğubayazıt İlçe Başkanı Avukat Mustafa Konyar’ın yakın arkadaşından korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine AK Parti Doğubayazıt İlçe Başkanı Avukat Mustafa Konyar, korona virüs testi yaparak 14 gün kendini evinde izole kaldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Konyar, "Arkadaşlar merhaba, yakın çevremde korona testi pozitif çıkan bir arkadaşım nedeniyle,14 gün izole olmam önerildi, test yaptırdım henüz sonuç çıkmadı ancak tedbir amaçlı 14 gün aranızda olmayacağım, umarım test sonucum olumlu olur, dua edin lütfen" dedi.

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