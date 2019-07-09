Ak Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan trafik kazası geçirdi |Cahit Özkan kimdir?

AK Parti Denizli milletvekili Cahit Özkan, Sivrihisar'da trafik kazası geçirdi. Son dakika trafik kazası geçiren AK Parti Denizli milletvekili Cahit Özkan'ın sağlık durumu nasıl? Cahit Özkan kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? İşte detaylar...

AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli milletvekili Cahit Özkan, Denizli'den Ankara'ya gelirken Sivrihisar'da trafik kazası geçirdi.

Cahit Özkan, 1976'da Denizli'de dünyaya geldi. Babasının ismi Süleyman, annesinin ismi Neriman'dır. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Londra'da Hukuk İngilizcesi üzerine eğitim gördü. Kocaeli Üniversitesinde Özel Hukuk alanında ve İstanbul Bilgi Üniversitesinde İnsan Hakları alanında yüksek lisansını tamamladı. 'Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Yargılama Usulü' konulu yüksek lisans tezi hazırladı.

Üniversite yıllarında International Law Student Association Yönetim Kurulu Üyeliği, Yeşilay Zeytinburnu Şube Başkan Yardımcılığı, Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreter Yardımcılığı, Anayasa Hukukçuları Derneği Genel Sekreterliği, Uluslararası Hukuk Merkezi Başkanlığı, Hukukun Üstünlüğü Platformu Başkanlığı ve Hukukçular Derneği Başkanlığı olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunda çalıştı. Uluslararası Anayasa Kongresi, Uluslararası Tahkim Kongresi, Türkiye'de ve Dünyada Ceza Reformları Kongresi, Yargı Reformu Sempozyumu gibi önemli projeler başta olmak üzere pek çok ulusal ve uluslararası organizasyonda görev üstlendi. Kamu ve özel hukuk alanında makaleleri yayımlandı. Cahit Özkan, polis Akademisinde öğretim görevlisi olarak İnsan Hakları Hukuku dersleri verdi. İdeal Hukuk Dergisi ve internet sitesini hukuk camiasına kazandırdı. Hukuk Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği ve Editörlüğünü yaptı. Uluslararası Anayasa Kongresi Tebliğler, Anayasa Teorisi, Uluslararası Hak İhlalleri isimli kitaplar ve Anayasa Hukuku Mevzuatı gibi yayınların çıkmasına katkı sağladı.

Ak Parti'den 1 Kasım 2015'te 26.Denizli Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisin'de yasama çalışmalarına katıldı.

İngilizce bilen Cahit Özkan, evli ve üç çocuk babasıdır.