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Aktüel AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Aktüel

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-22 20:46:30 -
AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

BURSA (AA) - AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Mesten, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hafif vücut kırgınlığı dolayısıyla yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Hafif öksürük ve vücut kırgınlığı dışında bir şikayetinin olmadığını vurgulayan Mesten, şu ifadeleri kullandı.

"Evde tedavi olmaya çalışıyorum. Kendimle birlikte tüm hastalara dualarınızı istirham ederim."

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