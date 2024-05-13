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Medya AK Parti, bunu yapmaya hazırlanıyor! “Kulislerin efendisi”, “Durum öylesine ilginç ki…” diyerek duyurdu
Medya

AK Parti, bunu yapmaya hazırlanıyor! “Kulislerin efendisi”, “Durum öylesine ilginç ki…” diyerek duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-05-13 12:45:00 - 2024-05-13 13:15:23
AK Parti, bunu yapmaya hazırlanıyor! "Kulislerin efendisi", "Durum öylesine ilginç ki…" diyerek duyurdu

Okan Müderrisoğlu, AK Parti ve kabinenin; CHP'deki kıpırdanışı anlamlandırma, geçici olup olmadığını değerlendirme aşamasıyla birlikte iç muhasebesini de tamamlayıp, karşı politik hamlelerini sahaya süreceğine işaret etti. “AK Parti için... Yenilenme ve değişim beklentisini tam olarak karşılama, yeni sosyolojiye uyum, bölgesel ve küresel riskleri okuma ve politika geliştirme becerisi test edilecek” diyen Müderrisoğlu, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

 

Okan Müderrisoğlu, AK Parti ve kabinenin; CHP'deki kıpırdanışı anlamlandırma, geçici olup olmadığını değerlendirme aşamasıyla birlikte iç muhasebesini de tamamlayıp, karşı politik hamlelerini sahaya süreceğine işaret etti. “AK Parti için... Yenilenme ve değişim beklentisini tam olarak karşılama, yeni sosyolojiye uyum, bölgesel ve küresel riskleri okuma ve politika geliştirme becerisi test edilecek” diyen Müderrisoğlu, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) İktidar partisi ve Kabine; CHP'deki kıpırdanışı anlamlandırma, geçici olup olmadığını değerlendirme aşamasıyla birlikte iç muhasebesini de tamamlayıp, karşı politik hamlelerini sahaya sürecektir.

Durum öylesine ilginç ki...

Bir yanda sandığa gitmeyen veya mesaj vermek için başka partiye oy atan AK Parti seçmeni...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Diğer yanda, emanet oylarla yerel seçim birincisi çıkan CHP...

AK Parti için seçmenine yeniden erişme çabası,

CHP için şartların getirdiği seçmeni elde tutma mücadelesi...

Siyasal pozisyonların başarı şansına gelince...

AK Parti için... Yenilenme ve değişim beklentisini tam olarak karşılama, yeni sosyolojiye uyum, bölgesel ve küresel riskleri okuma ve politika geliştirme becerisi test edilecek. AK Parti bakımından önemli ve öncelikli olan husus, seçmenle gönül birlikteliğini yeniden inşa etme ve gelecek tasavvurunda ortaklaşmaktan geçiyor. Bu zeminin üstüne; ekonomik iyileşme, yeni anayasa, yargı reformu, genç politikalar birer kat olarak çıkılabilir.

CHP'nin kaderini ise seçim rüzgârının ne kadar devam edeceği, şu an bastırılan parti içi ve parti dışı aktörlerin idaresi, belediyelerdeki akrabacılık akımına eklenmesi muhtemel ihale kardeşliğinin maliyeti ve bir iki yıla kalmaz tetiklenecek erken seçim senaryosunun oyuncuları belirleyecek.”

 

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