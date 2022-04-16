'AK Parti bugüne kadar ne yaptı?' Verdiği cevap paylaşım rekoru kırdı!

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"AK Parti bugüne kadar ne yaptı?" diye sorulan vatandaşın bundan bir sene önce kaydedilen videosu bugünün en çok izlenenlerinden oldu.

AK Parti döneminde yapılan hizmetleri tek tek sayarak CHP ve ortaklarına cevap veren vatandaş, sıraladığı hizmetlerden sonra, "Sayarak bitiremem." dedi.

Paylaşım rekoru kıran videoki vatandaşın "AK Parti bugüne kadar ne yaptı?" sorusuna verdiği cevap şöyle:

Yerli savaş helikopteri yaptı mı?

Yaptı…

Tank yaptı, savaş gemisi yaptı…

Göktürk uydusu yaptı…

Yerli denizaltı gemileri yaptı…

Milli piyade tüfeği yaptı…

Dünyayı şaşırtan insansız hava araçları (İHA-SİHA) yaptı…

81 ile üniversite yaptı mı?

Yaptı…

554 tane hastane yaptı…

Hem de öyle bir yaptı ki bu hastanelere gidiyorsun kendi evinden daha temiz, tek yataklı oda, televizyonu var, buzdolabı var, banyosu tuvaleti hepsi içinde...

Daha mı sayayım;

IMF’yi kapıya koydu mu?

Koydu…

Paradan altı sıfırı attı mı?

Attı…

Onbinlerce kilometre duble yol yaptı mı?

Yaptı…

150 adet tünel, o da yapıldı…

169 bin 200 derslik yapıldı…

232 adet baraj yapıldı…

Dünyanın 3 büyük havaalanından biri yapıldı mı?

Yapıldı…

Denizin üzerinde havaalanları yapıldı mı?

Yapıldı…

Hızlı tren…

Marmaray…

Tüp geçit…

Nükleer santraller, yerli hava savunma sistemleri yapıldı mı?

Yapıldı…

Daha devam eden çok şeyler var kardeşim.

Karnın ağrıyor ‘Alo 112’ diyorsun ambulans veya helikopter dağın başına gelip seni alıp hastaneye tedaviye götürüyor…

Nereden nereye değil mi?

Hastane kapılarında sabahın karanlığında beklediğimiz günleri unutanlar var mı?



Bugün dünya Türkiye’deki sağlık hizmetlerine bakıp imreniyor, nereden nasıl yapıyorlar bunu diye şaşkınlar!

Daha çok sayılacak şeyler var.

65 yaşını doldurdun mu otobüse bedava biniyorsun.

Emekli misin, yılda 1000 liradan iki ikramiye verdi mi?

Verdi…

Kimsesiz yoksullara ayda 500 lira veriyor mu? Veriyor…

İşsizlik parası ödeniyor mu?

Ödeniyor…

Allah aşkına bu ülkede maaş almayan kim var?

Ovit Tüneli göz kamaştırıyor..

Kop Dağı tünelinde ışıklandırma sistemleri yapılıyor…

Zigana Dağı Tüneli bitmek üzere...

Saymakla bitiremem...