0553 313 94 23

AK Parti binasına saldırı!

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde bulunan AK Parti İlçe Başkanlığı binasına gece saatlerinde taşlı saldırı düzenlediği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 10:41
AK Parti binasına saldırı!

Alınan bilgiye göre, Işıklar Mahallesi Saraçoğlu Sokak'taki AK Parti İlçe Başkanlığı binasına gece geç saatlerde gelen bir kişi, binanın camlarına taşla zarar verdikten sonra kaçtı.

Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, aynı saatlerde eski MHP Mahmudiye ilçe başkanlarından Hakan Altuğ'un iş yerinin camlarını kırdığı belirlenen zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının, emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın siyasi yönünün bulunmadığını ve emniyet güçlerince soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Saldırıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını belirten Çalışkan, "Mahmudiye ilçe binamıza yapılan menfur saldırıyı kınıyoruz. Saldırının her ne kadar da siyasi yönü yoksa da olay geniş çaplı araştırılmaktadır. Olayı gerçekleştiren kişi gözaltında olup gereken adli ve idari işlemler yapılmıştır. Teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 10:41
  1. ak parti
  2. ak parti saldırı
  3. Eskişehir
  4. Mahmudiye

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çin'den nefes kesen istihbarat operasyonu! 30 CIA ajanı deşifre edildi
    1. Çin'den nefes kesen istihbarat..
    2. AK Parti MKYK üyeleri listesi 2018
    3. Fahrettin Koca: Yerlileştirme..
    4. Palandöken: Katar’ın yatırım kararı,..
    5. İBB kurban kesim yerleri 2018
    6. Beyoğlu’nda kadınlar arasında kavga..
    7. Başkan Erdoğan'a coşkulu karşılama!..
    8. 'Bugüne kadar bizi çökertemediler,..
    9. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları..
    10. "Halkın yüzde 64,5'i Cumhurbaşkanı'nı..
    11. Tatilcilerin sıra çilesi! Uzun..
    12. Malatya'da kontrolden çıkıp takla..
    13. TŞOF Başkanı Apaydın’dan trafik uyarısı
    14. Kadınların kavgasına erkekler de..
    15. Erdoğan eylem planında açıklamıştı!..
    16. İstanbul polisinden otopark..
    17. Gonca IŞık Yılmaz Batur Ticaret Bakan..
    18. Kemal Özer: Boykotta bilinçli adım..
    19. Polis tabancasıyla intihar etti!
    20. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı..
    İngilizler gerçeği açıkladı... İşte Trump'ın Brunson bahanesiyle yaptırım uygulama sebebi!
    İngilizler gerçeği açıkladı... İşte Trump'ın Brunson bahanesiyle yaptırım uygulama sebebi!
    Dünyada bir ilk! Türkiye ile Çin arasında başlıyor
    Dünyada bir ilk! Türkiye ile Çin arasında başlıyor
    İmam atandığı köyü imar etti
    İmam atandığı köyü imar etti
    Açık açık uyardı: Rahip Brunson'ı suikastle öldürebilirler
    Açık açık uyardı: Rahip Brunson'ı suikastle öldürebilirler
    İkiyüzlü din istismarcıları
    İkiyüzlü din istismarcıları

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Geri sayım başladı! AK Parti'de büyük değişim
    Geri sayım başladı! AK Parti'de büyük değişim
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?