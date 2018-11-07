AK Parti Beylikdüzü belediye başkan adayı kim?

24 Haziran seçimlerinde AK Parti İstanbul milletvekili aday adayı olan İş adamı Mehmet Üzer, 31 Mart yerel seçimler için Beylikdüzü belediye başkan aday adaylık başvurusunda bulundu. Peki Mehmet Üzer kimdir? CHP’nin elinde bulunan Beylikdüzü’nde AK Parti Mehmet Üzer’i mi aday gösterecek?

Geçtiğimiz ay İstanbul genelinde 37 Şubesiyle Gayrimenkul sektörde 6.Yılını kutlayan, İş adamı Mehmet Üzer, 1981 Bitlis Tatvan doğdu. Eğitimini Hakkari ilinde tamamlayarak, iş hayatına tekstil sektöründe adım atmış bir isim olan Mehmet Üzer, 2009 yılında kardeşleri ile birlikte kurmuş oldukları ÜZDELTA Gayrimenkul şirketi ile İstanbul Avrupa yakası başta olmak üzere, İstanbul geneline hizmet vermekte, Altı yılda 37 şube sayısı ile sektöre hizmet veren firmanın genel merkezi ise Esenyurt ilçesinde, Esenyurt AK Parti gençlik kollarında siyaset hayatına başlayan Üzer, Beylikdüzü AK Parti başkan yardımcılğı görevlerinde bulundu.

2014 yerel seçimlerinde ise Beylikdüzü AK Parti Belediye başkanı aday adayı olarak olmuştu.

2014 Beylikdüzü yerel seçim sonuçları

CHP adayı Ekrem İmamoğlu % 50.8

AK Parti adayı Yusuf Uzun 39.6

MHP adayı Ethem Baykal % 4.7