0553 313 94 23
impression

AK Parti Beylikdüzü belediye başkan adayı kim?

24 Haziran seçimlerinde AK Parti İstanbul milletvekili aday adayı olan İş adamı Mehmet Üzer, 31 Mart yerel seçimler için Beylikdüzü belediye başkan aday adaylık başvurusunda bulundu. Peki Mehmet Üzer kimdir? CHP’nin elinde bulunan Beylikdüzü’nde AK Parti Mehmet Üzer’i mi aday gösterecek?

07 Kasım 2018 Çarşamba 18:02
AK Parti Beylikdüzü belediye başkan adayı kim?

24 Haziran seçimlerinde AK Parti İstanbul milletvekili aday adayı olan İş adamı Mehmet Üzer, 31 Mart yerel seçimler için Beylikdüzü belediye başkan aday adaylık başvurusunda bulundu. Peki Mehmet Üzer kimdir? CHP’nin elinde bulunan Beylikdüzü’nde AK Parti Mehmet Üzer’i mi aday gösterecek?

Geçtiğimiz ay İstanbul genelinde 37 Şubesiyle Gayrimenkul sektörde 6.Yılını kutlayan, İş adamı Mehmet Üzer, 1981 Bitlis Tatvan doğdu. Eğitimini Hakkari ilinde tamamlayarak, iş hayatına tekstil sektöründe adım atmış bir isim olan Mehmet Üzer, 2009 yılında kardeşleri ile birlikte kurmuş oldukları ÜZDELTA Gayrimenkul şirketi ile İstanbul Avrupa yakası başta olmak üzere, İstanbul geneline hizmet vermekte, Altı yılda 37 şube sayısı ile sektöre hizmet veren firmanın genel merkezi ise Esenyurt ilçesinde, Esenyurt AK Parti gençlik kollarında siyaset hayatına başlayan Üzer, Beylikdüzü AK Parti başkan yardımcılğı görevlerinde bulundu.

2014 yerel seçimlerinde ise Beylikdüzü AK Parti Belediye başkanı aday adayı olarak olmuştu.

2014 Beylikdüzü yerel seçim sonuçları

CHP adayı  Ekrem İmamoğlu  % 50.8      

AK Parti adayı Yusuf  Uzun  39.6              

MHP adayı  Ethem Baykal  % 4.7              

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 18:02
  1. İstanbul
  2. Hakkari
  3. Bitlis
  4. ak parti beylikdüzü belediye başkan adayı kim
  5. mehmet üzer ak parti beylikdüzü belediye başkan aday adayı
  6. yerel seçimler ak parti beylikdüzü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuğa özür diletirken...
    1. Çocuğa özür diletirken...
    2. Uber davasında kritik karar! Aldıkları..
    3. Karnitin gerekli ama hapına fazla..
    4. Türkiye'ye konuk olacak İsveç'in..
    5. Benzine 21 kuruş indirim müjdesi
    6. Birlikte namaz saadeti
    7. Fenerbahçe, Anderlecht maçı..
    8. Borsa günü yükselişle kapandı
    9. Gaziantep'te kötü koku polisi alarma..
    10. Antalya'da denizde 10 metre derinlikte..
    11. Vanhaezebrouck: Fenerbahçe'den puan..
    12. Behçet hastalığı nedir?
    13. İstanbul'da dehşet! Pompalı tüfekle..
    14. Kağıthane'de 'polisiz' deyip gasp..
    15. İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 18 kişi..
    16. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:..
    17. Öğrenci servisi ile traktör kafa..
    18. Huzurevinde zehirleme şüphesiyle 14..
    19. Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl'den..
    20. Çok fazla bakıcı değiştirmenin çocuğa..
    Alman devinden flaş karar! Türkiye'den çekiliyorlar
    Alman devinden flaş karar! Türkiye'den çekiliyorlar
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi

    Günün Karikatürü

    7 Kasım 2018
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi