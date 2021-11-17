AK Parti Batman Kadın Kolları Yönetimi düzenlendikleri toplantıda bir araya geldiler
AK Partili bayanların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda bir araya toplanan kadınlar sorunlarını tartıştılar.
AK Parti Batman Kadın Kolları Başkanı Seval Aksoy, AK Parti yönetiminde yer alan kadınlar ile birlikte kaynaşmak ve bir araya gelerek kadınların sorunlarını çözmek için toplandıklarını söyledi.
Öncelikli hedeflerinin kadın vatandaşların sorunlarına ortak çözüm yolu aramak olduğunu belirten Başkan Aksoy "Toplanmamızın amacı şehrimizde yaşayan kadınlarla bir araya gelmek, partili kadınlarımızın moral ve motivasyonunu artırmaktır. '' dedi.