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Aktüel AK Parti Batman Gençlik Kolları Başkanı Genç'in ağabeyinin katil zanlısı tutuklandı
Aktüel

AK Parti Batman Gençlik Kolları Başkanı Genç'in ağabeyinin katil zanlısı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-01 19:06:21 -
AK Parti Batman Gençlik Kolları Başkanı Genç'in ağabeyinin katil zanlısı tutuklandı

BATMAN (AA) - AK Parti Batman Gençlik Kolları Başkanı Tolga Genç'in ağabeyi Erkan Genç'i bıçaklı kavgada öldüren katil zanlısı E.E. tutuklandı.

Turgut Özal Bulvarı'nda dün Erkan Genç'i bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan E.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen E.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AK Parti Batman Gençlik Kolları Başkanı Tolga Genç'in ağabeyi Erkan Genç dün bıçaklı kavgada ağır yaralanmış, kaldırıldığı Batman Bölge Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Katil zanlısının E.E. (33) olduğu belirlenmiş, zanlı, Batman ve Diyarbakır İl Emniyet müdürlüklerinin ortak çalışması sonucu suç aletiyle yakalanarak Batman'a getirilmişti.

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