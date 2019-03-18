AK Parti Başkan adayı Özlü “Konuralp yönetim ofisi kuracağız”

65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü “Ben Kasabalıyım, buralıyım. Ben Kasaba’da oturuyorum. Konuralp bizim için özel önemi olan bir bölge. Burası için özel bir yönetim ofisi kuracağız” dedi.

31 Mart yerel seçim çalışmalarına devam eden 65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, Konuralp’te çadır toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi. Özlü’ye AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin ve Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’da eşlik etti.Kendisinin Konuralp’te oturduğunu ve söyleyen Özlü “Bilenler biliyor, ben Kasabalıyım, buralıyım. Ben Kasaba’da oturuyorum. Sizleri ben temsil ediyorum. Bizim zamanımızda buralara hep Kasaba denirdi. Konuralp sonradan yaygınlaştı. Bu akşam burada sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum” dedi.

Konuralp bölgesi için ayrı bir proje hazırladıklarını ifade eden Özlü “Biz Konuralp’i Düzce içerisinde özel bir yer olarak düşünüyoruz. Konuralp bölgesi çok önemli bir yer. Batı Karadeniz’in tek antik kenti burada. Konuralp Gazi’nin türbesi burada. Konuralp bizim için özel önemi olan bir bölge. Burası için özel bir yönetim ofisi kuracağız. Sadece Konuralp projelerine bakacak. Proje Kitabımızda da Konuralp için ayrı bir bölüm açtık.

Konuralp’i iki bölüm halinde ele alacağız. Tıpkı İstanbul’da ki tarihi yarım ada gibi. Düzce’de de eski Konuralp Bölgesini ayrı bir şekilde değerlendireceğiz. Tarihi Konuralp dediğimiz bu bölgede yapılacak tüm işlemler kuracağımız özel ofis tarafından yapılacak. Eski Konuralp’i özel olarak ele almazsak, tarihi yapıyı koruyamayız.Konuralp’in diğer yarısı yani Üniversitenin olduğu bölge ise ayrı ele alınacak” ifadelerinde bulundu.