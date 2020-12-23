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Aktüel AK Parti Balıkesir Milletvekili Uygur'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
Aktüel

AK Parti Balıkesir Milletvekili Uygur'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 00:05:29 -
AK Parti Balıkesir Milletvekili Uygur'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

BALIKESİR (AA) - AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Uygur, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, bugün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Milletvekili Uygur, "Genel sağlık durumum çok şükür iyi. Doktorlarımızın tavsiyesi üzerine tedavi ve izolasyon sürecim evde devam etmektedir. Dualarınızı bekler, tüm hastalarımıza Allah’tan şifa dilerim." ifadelerini kullandı.



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