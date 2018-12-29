0553 313 94 23

AK Parti Avcılar belediye başkan adayı 2019 son dakika kim oldu?

AK Parti Avcılar belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 belli oldu mu? AK Parti, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bir çok ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı ve AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını son dakika açıkladı. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 listesinde AK Parti Avcılar belediye başkan adayı kim 2019?

29 Aralık 2018 Cumartesi 16:10
AK Parti Avcılar belediye başkan adayı 2019 son dakika kim oldu?

AK Parti Avcılar belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 belli oldu mu? AK Parti, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bir çok ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı ve AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını son dakika açıkladı. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 listesinde AK Parti Avcılar belediye başkan adayı kim 2019?

2019 belediye başkan adayları AK Parti listesi belli oldu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 listesinde kimin yer aldığı merak konusu oluyordu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları belli oldu. Avcılar AK Parti belediye başkan adayı İbrahim Ulusoy oldu. (Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Başhekimi)

 

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 16:10
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. AK Parti Avcılar belediye başkan adayı açıklandı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'nin İstanbul adayları açıklandı
    1. AK Parti'nin İstanbul adayları açıklandı
    2. AK Parti'nin İstanbul Aday Tanıtım..
    3. Alman paçavrasından camileri hedef..
    4. Erdoğan: "(Binali Yıldırım'ın..
    5. Binali Yıldırım'ın gözyaşları..
    6. Avcılar AK Parti belediye başkan adayı..
    7. Beykoz AK Parti belediye başkan adayı..
    8. İstanbul AK Parti ilçe belediye başkan..
    9. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir..
    10. Evinde yangın çıkan yaşlı kadın..
    11. Allah inancı başlı başına bir ilaç
    12. Perdeler nasıl temizlenir?
    13. Juventus, Ronaldo'nun golleriyle kazandı
    14. Erdoğan, yerel seçimlerde Beşiktaş'ta..
    15. AK Parti'nin İstanbul adayı Binali..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'un 3..
    17. Emziren anneler karaciğerinize dikkat..
    18. AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan..
    19. İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı 3..
    20. AK Parti, Şile'de İlhan Ocaklı,..
    CHP'li adaydan çok konuşulacak paylaşım! 'Ekrem İmam diye birini koymuşlar...'
    CHP'li adaydan çok konuşulacak paylaşım! 'Ekrem İmam diye birini koymuşlar...'
    'Ekrem İmamoğlu aslında 'İmamoğlu' değil!'
    'Ekrem İmamoğlu aslında 'İmamoğlu' değil!'
    Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...
    Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...
    Yahudiler yasakladı bizde baş tacı!
    Yahudiler yasakladı bizde baş tacı!
    Ajan Dündar’a yargı kıyağı
    Ajan Dündar’a yargı kıyağı

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
    Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
    Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!
    Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!