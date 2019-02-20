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AK Parti Ataşehir belediye meclis üyeleri 2019 listesi

AK Parti Ataşehir belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. AK Parti 31 Mart yerel seçimlerde Ataşehir belediye başkan adayı İsmail Erdem’i aday gösterdi. İsmail Erdem ile birlikte Ataşehir’de yarışacak AK Parti Ataşehir belediye Meclis üyeleri de belli oldu. AK Parti Ataşehir belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.

20 Şubat 2019 Çarşamba 09:17
AK Parti Ataşehir belediye meclis üyeleri 2019 listesi

AK Parti Ataşehir belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. AK Parti 31 Mart yerel seçimlerde Ataşehir belediye başkan adayı İsmail Erdem’i aday gösterdi. İsmail Erdem ile birlikte Ataşehir’de yarışacak AK Parti Ataşehir belediye Meclis üyeleri de belli oldu. AK Parti Ataşehir belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.

AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı, İlçe Seçim Kurulu’na aday listesini teslim etti. İşte AK Parti Ataşehir Belediye Meclis üyesi aday listesinde yer alan bazı isimler şöyle oldu: Mustafa Naim Yağcı, Fatih Kayacı, Haluk Sadıkoğlu, Gökhan Ahmet Yılmaz, Erdal Özyolu, Hüseyin Gencer.

2014 Ataşehir yerel seçim sonuçları

CHP adayı Battal İlgezdi % 49.8

AK Parti adayı Nimetullah Topu 41.8

MHP adayı Zeki Bulut % 3.8

24 Haziran 2018 Ataşehir seçim sonuçları

AK Parti % 37,5

CHP % 33,8

HDP % 11,5

İYİ Parti % 8,1

MHP % 7,3

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 09:17
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