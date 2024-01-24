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Biyografi AK Parti Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Süleyman Acar kimdir?
Biyografi

AK Parti Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Süleyman Acar kimdir?

Yeniakit Publisher
2024-01-24 12:53:00 -
AK Parti Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Süleyman Acar kimdir?

AK Parti Kızılcahamam adayı kim oldu? AK Parti Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan adayı belli oldu mu? Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Süleyman Acar kimdir?

30 Mart 1970 tarihinde Kızılcahamam'da doğdu. İlk ve orta okul öğrenimini Kızılcahamam'da tamamladı. Lise öğrenimine Çamlıdere İmam Hatip Lisesi'nde başladı ve Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi'nde devam etti, 1998 yılında mezun oldu. Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü mezunudur. 1994-1999 yılları arasında Kızılcahamam Belediyesi'ne bağlı Kızılcahamam Jeotermal A.Ş. 'de muhasebe müdürü olarak çalıştı. 1999 yılında kendi Mali Müşavirlik Bürosunu açtı. 2013 yılında Kamu Gözetim Kurumu'ndan Bağımsız Denetçilik unvanı aldı. Halen Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi olarak çalışma hayatına devam etmektedir.

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