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AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları kim oldu? AK Parti Ankara ilçe adayları isim listesi

31 Mart 2019 yerel seçimlerine yaklaştıkça seçimde yer alacak aday listeleri merak ediliyor. Türkiye'yi yöneten AK Parti kalesi'nin konumundaki Ankara'da 2019 yerel seçim adayları kim olacağı sorgulanıyor. AK Parti'nin Ankara ilçe aday listesi araştırılırken AK Parti Ankara'nın 22 ilçesinin belediye başkan adaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Peki AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları kimler oldu?

25 Ocak 2019 Cuma 20:36
AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları kim oldu? AK Parti Ankara ilçe adayları isim listesi

31 Mart 2019 yerel seçimlerine yaklaştıkça seçimde yer alacak aday listeleri merak ediliyor. Türkiye'yi yöneten AK Parti kalesi'nin konumundaki Ankara'da 2019 yerel seçim adayları kim olacağı sorgulanıyor. AK Parti'nin Ankara ilçe aday listesi araştırılırken AK Parti Ankara'nın 22 ilçesinin belediye başkan adaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Peki AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları kimler oldu?

AK Parti'nin Ankara'daki 22 ilçedeki belediye başkan adayları

AK Parti Altındağ belediye başkan adayı Asım Balcı (Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri)

AK Parti Akyurt belediye başkan adayı Hilal Ayık (Akyurt ilçe belediye başkanı)

AK Parti Ayaş belediye başkan adayı Burhan Demirtaş (Ayaş belediye başkanı)

AK Parti Bala belediye başkan adayı Ahmet Buran (Bala KYK Müdürü)

AK Parti Beypazarı belediye başkan adayı Tuncer Kaplan (Beypazarı Belediye başkanı)

AK Parti Çamlıdere belediye başkan adayı Hazım Caner Can (Çamlıdere belediye başkanı)

AK Parti Çankaya belediye başkan adayı Amber Türkmen (TRT Radyo eski Daire Başkanı)

AK Parti Çubuk belediye başkan adayı (Baki Demirbaş (AK Parti Çubuk ilçe başkanı)

AK Parti Elmadağ belediye başkan adayı Gökhan Küçükçelebi (Elmadağ Belediyesi Fen İşleri Müdür Yardımcısı)

Etimesgut belediye başkan adayı (Cumhur İttifakı) Enever Demirel (MHP Etimesgut belediye başkan adayı

AK Parti Evren belediye başkan adayı Hüsamettin Ünsal (Evren AK Parti İlçe başkanı)

Gölbaşı belediye başkan adayı (Cumhur İttifakı) Ramazan Şimşek MHP Gölbaşı belediye başkan adayı

Güdül AK Parti belediye başkan adayı Muzaffer Yalçın (Belediye Meclis Üyesi)

AK Parti Haymana belediye başkan adayı Özdemir Turgut (Haymana Belediye Başkanı)

AK Parti Kahramankazan belediye başkan adayı Serhat Oğuz (Kahramankazan İlçe Milli Eğitim Müdürü)

AK Parti Kalecik belediye başkan adayı Av. Duhan Kalkan

AK Parti Keçiören belediye başkan adayı Turgut Altınok (Keçiören eski belediye başkanı)

AK Parti Kızılcahamam belediye başkan adayı Süleyman Acar (Kızılcahamam ilçe başkanı)

AK Parti Mamak belediye başkan adayı Murat Köse

AK Parti Nallıhan belediye başkan adayı İsmail Öntaş (Nallıhan belediye başkanı)

Polatlı belediye başkan adayı (Cumhur İttifakı) Mürsel Yıldızkaya MHP Polatlı belediye başkan adayı

AK Parti Pursaklar belediye başkan adayı Ayhan Yılmaz (25. Dönem Ankara Milletvekili)

AK Parti Sincan belediye başkan adayı Murat Ercan (Sincan mevcut belediye başkanı)

Şereflikoçhisar AK Parti belediye başkan adayı Melih Memiş Çelik (Geçmiş dönem Şereflikoçhisar ilçe başkanı)

Yenimahalle AK Parti belediye başkan adayı Veysel Tiryaki (Altındağ belediye başkanı)

Kızılcahamam 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 53.8

MHP % 39.9

CHP % 3.1

SP % 1.4

Çubuk 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 56.6

MHP % 19.1

BBP % 17.4

CHP % 4.8

Kahramankazan 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 53.4

MHP % 42.1

CHP % 2.4

Sincan 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 57.7

MHP % 29.0

CHP % 9.0

BBP % 1.7

Polatlı 2014 yerel seçim sonuçları

MHP % 47.4

AK Parti % 42.8

CHP % 5.5

HDP % 2.0

Haymana 2014 yerel seçim sonuçları

DP % 42.4

AK Parti % 39.1

HDP % 7.2

MHP % 4.2

Gölbaşı 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 43.8

MHP % 41.4

CHP % 12.2

SP % 1.2

Çankaya 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 64.8

AK Parti % 21.5

MHP % 9.0

HDP % 1.3

Yenimahalle 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 50.8

AK Parti % 37.9

MHP % 7.9

BBP % 1.2

Nallıhan 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 47.9

CHP % 34.3

MHP % 16.5

SP % 0.7

Beypazarı 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 51.4

MHP % 33.8

CHP % 10.6

HDP % 1.4

Güdül 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 40.3

MHP % 20.7

Bağımsız % 11.5

BBP % 14.8

CHP % 4,0

Şereflikoçhisar 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 46.3

MHP % 32.7

CHP % 16.7

HDP % 2.4

SP % 0.9

2014 yerel seçim sonuçları ve partilerin kazandıkları belediyeler Türkiye geneli

AK Parti % 43.16 oyla 18 büyükşehir, 30 il ve 561 ilçe belediyesini kazandı

CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazandı.

MHP % 17.68 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe belediyesini kazandı.

BDP-HDP % 4.22 oyla 2 büyükşehir, 8 il ve 67 ilçe belediye kazandı

24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili

CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili

HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili

MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili

İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili

 

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AK Parti Haymana belediye başkan adayı kim? Özdemir Turgut kimdir?

AK Parti Kahramankazan belediye başkan adayı Serdar Oğuz kimdir?

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 20:36
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