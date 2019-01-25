AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları kim oldu? AK Parti Ankara ilçe adayları isim listesi
31 Mart 2019 yerel seçimlerine yaklaştıkça seçimde yer alacak aday listeleri merak ediliyor. Türkiye'yi yöneten AK Parti kalesi'nin konumundaki Ankara'da 2019 yerel seçim adayları kim olacağı sorgulanıyor. AK Parti'nin Ankara ilçe aday listesi araştırılırken AK Parti Ankara'nın 22 ilçesinin belediye başkan adaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Peki AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları kimler oldu?25 Ocak 2019 Cuma 20:36
31 Mart 2019 yerel seçimlerine yaklaştıkça seçimde yer alacak aday listeleri merak ediliyor. Türkiye'yi yöneten AK Parti kalesi'nin konumundaki Ankara'da 2019 yerel seçim adayları kim olacağı sorgulanıyor. AK Parti'nin Ankara ilçe aday listesi araştırılırken AK Parti Ankara'nın 22 ilçesinin belediye başkan adaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Peki AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları kimler oldu?
AK Parti'nin Ankara'daki 22 ilçedeki belediye başkan adayları
AK Parti Altındağ belediye başkan adayı Asım Balcı (Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri)
AK Parti Akyurt belediye başkan adayı Hilal Ayık (Akyurt ilçe belediye başkanı)
AK Parti Ayaş belediye başkan adayı Burhan Demirtaş (Ayaş belediye başkanı)
AK Parti Bala belediye başkan adayı Ahmet Buran (Bala KYK Müdürü)
AK Parti Beypazarı belediye başkan adayı Tuncer Kaplan (Beypazarı Belediye başkanı)
AK Parti Çamlıdere belediye başkan adayı Hazım Caner Can (Çamlıdere belediye başkanı)
AK Parti Çankaya belediye başkan adayı Amber Türkmen (TRT Radyo eski Daire Başkanı)
AK Parti Çubuk belediye başkan adayı (Baki Demirbaş (AK Parti Çubuk ilçe başkanı)
AK Parti Elmadağ belediye başkan adayı Gökhan Küçükçelebi (Elmadağ Belediyesi Fen İşleri Müdür Yardımcısı)
Etimesgut belediye başkan adayı (Cumhur İttifakı) Enever Demirel (MHP Etimesgut belediye başkan adayı
AK Parti Evren belediye başkan adayı Hüsamettin Ünsal (Evren AK Parti İlçe başkanı)
Gölbaşı belediye başkan adayı (Cumhur İttifakı) Ramazan Şimşek MHP Gölbaşı belediye başkan adayı
Güdül AK Parti belediye başkan adayı Muzaffer Yalçın (Belediye Meclis Üyesi)
AK Parti Haymana belediye başkan adayı Özdemir Turgut (Haymana Belediye Başkanı)
AK Parti Kahramankazan belediye başkan adayı Serhat Oğuz (Kahramankazan İlçe Milli Eğitim Müdürü)
AK Parti Kalecik belediye başkan adayı Av. Duhan Kalkan
AK Parti Keçiören belediye başkan adayı Turgut Altınok (Keçiören eski belediye başkanı)
AK Parti Kızılcahamam belediye başkan adayı Süleyman Acar (Kızılcahamam ilçe başkanı)
AK Parti Mamak belediye başkan adayı Murat Köse
AK Parti Nallıhan belediye başkan adayı İsmail Öntaş (Nallıhan belediye başkanı)
Polatlı belediye başkan adayı (Cumhur İttifakı) Mürsel Yıldızkaya MHP Polatlı belediye başkan adayı
AK Parti Pursaklar belediye başkan adayı Ayhan Yılmaz (25. Dönem Ankara Milletvekili)
AK Parti Sincan belediye başkan adayı Murat Ercan (Sincan mevcut belediye başkanı)
Şereflikoçhisar AK Parti belediye başkan adayı Melih Memiş Çelik (Geçmiş dönem Şereflikoçhisar ilçe başkanı)
Yenimahalle AK Parti belediye başkan adayı Veysel Tiryaki (Altındağ belediye başkanı)
Kızılcahamam 2014 yerel seçim sonuçları
AK Parti % 53.8
MHP % 39.9
CHP % 3.1
SP % 1.4
Çubuk 2014 yerel seçim sonuçları
AK Parti % 56.6
MHP % 19.1
BBP % 17.4
CHP % 4.8
Kahramankazan 2014 yerel seçim sonuçları
AK Parti % 53.4
MHP % 42.1
CHP % 2.4
Sincan 2014 yerel seçim sonuçları
AK Parti % 57.7
MHP % 29.0
CHP % 9.0
BBP % 1.7
Polatlı 2014 yerel seçim sonuçları
MHP % 47.4
AK Parti % 42.8
CHP % 5.5
HDP % 2.0
Haymana 2014 yerel seçim sonuçları
DP % 42.4
AK Parti % 39.1
HDP % 7.2
MHP % 4.2
Gölbaşı 2014 yerel seçim sonuçları
AK Parti % 43.8
MHP % 41.4
CHP % 12.2
SP % 1.2
Çankaya 2014 yerel seçim sonuçları
CHP % 64.8
AK Parti % 21.5
MHP % 9.0
HDP % 1.3
Yenimahalle 2014 yerel seçim sonuçları
CHP % 50.8
AK Parti % 37.9
MHP % 7.9
BBP % 1.2
Nallıhan 2014 yerel seçim sonuçları
AK Parti % 47.9
CHP % 34.3
MHP % 16.5
SP % 0.7
Beypazarı 2014 yerel seçim sonuçları
AK Parti % 51.4
MHP % 33.8
CHP % 10.6
HDP % 1.4
Güdül 2014 yerel seçim sonuçları
AK Parti % 40.3
MHP % 20.7
Bağımsız % 11.5
BBP % 14.8
CHP % 4,0
Şereflikoçhisar 2014 yerel seçim sonuçları
AK Parti % 46.3
MHP % 32.7
CHP % 16.7
HDP % 2.4
SP % 0.9
2014 yerel seçim sonuçları ve partilerin kazandıkları belediyeler Türkiye geneli
AK Parti % 43.16 oyla 18 büyükşehir, 30 il ve 561 ilçe belediyesini kazandı
CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazandı.
MHP % 17.68 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe belediyesini kazandı.
BDP-HDP % 4.22 oyla 2 büyükşehir, 8 il ve 67 ilçe belediye kazandı
24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları
AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili
CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili
HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili
MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili
İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili
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