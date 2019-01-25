AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları kim oldu? AK Parti Ankara ilçe adayları isim listesi 31 Mart 2019 yerel seçimlerine yaklaştıkça seçimde yer alacak aday listeleri merak ediliyor. Türkiye'yi yöneten AK Parti kalesi'nin konumundaki Ankara'da 2019 yerel seçim adayları kim olacağı sorgulanıyor. AK Parti'nin Ankara ilçe aday listesi araştırılırken AK Parti Ankara'nın 22 ilçesinin belediye başkan adaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Peki AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları kimler oldu?

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