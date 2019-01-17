AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den 'Melih Gökçek' açıklaması!

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, eski başkan Melih Gökçek için buzları eritecek açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile 31 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mehmet Özhaseki arasında "destek" krizi yaşanmıştı.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, dün gazetecilerle bir araya gelerek projelerini anlattı.

Melih Gökçek'in görevden alındıktan sonra "Cumhur İttifakı" adayı için kulisler yaptığı biliniyordu. Gökçek, Özhaseki'nin aday gösterilmesinin ardından destek veren bir tweet paylaşmış, ancak daha sonra bu tweeti silmişti. Kulislerde Gökçek'in desteğini çektiği şeklinde yorumlanan olay sonrası Özhaseki de ilk kez konuştu.

Özhaseki: Kimseyle bir kavgam yok

"Benim kimseyle bir kavgam yok" diye konuşan Özhaseki, "Televizyonlarda ben prensiplerimi anlattıkça, 'Bak gördün mü, Melih Bey'e cevap veriyor' diyorlar. Bundan da son derece üzülüyorum. Böyle bir fitne ateşi yakmak için uğraşanlar da şahsen uğraşmasalar iyi olur. Benim kimseyle bir kavgam yok. Birisine karşıtlık üzerine de bir politikam yok. Her yiğidin kendine has bir yoğurt yiyişi olur. Benim de tarzım bu. Ne yapayım 60 yaşından sonra tarzımı mı değiştireyim. Veyahut da birileri yanlış anlayacak diye başka bir şey mi söyleyeyim. Bu saatten sonra değişemem ki buyum ben. 25 yıllık kamu hayatım böyle geçti. Birileri de fitne ateşini ille de hararetle kaynatmak istiyorlarsa onlara da yapacak bir şeyim yok, onlara kanacak halimiz de yok. Doğrusu Melih Bey yıllarca emek vermiş bu şehre." dedi.