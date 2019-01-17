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AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den 'Melih Gökçek' açıklaması!

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, dün gazetecilerle bir araya gelerek eski Başkan Melih Gökçek ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Özhaseki, "Benim kimseyle kavgam yok" dedi.

17 Ocak 2019 Perşembe 15:33
AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den 'Melih Gökçek' açıklaması!

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, eski başkan Melih Gökçek için buzları eritecek açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile 31 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mehmet Özhaseki arasında "destek" krizi yaşanmıştı.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, dün gazetecilerle bir araya gelerek projelerini anlattı.

Melih Gökçek'in görevden alındıktan sonra "Cumhur İttifakı" adayı için kulisler yaptığı biliniyordu. Gökçek, Özhaseki'nin aday gösterilmesinin ardından destek veren bir tweet paylaşmış, ancak daha sonra bu tweeti silmişti. Kulislerde Gökçek'in desteğini çektiği şeklinde yorumlanan olay sonrası Özhaseki de ilk kez konuştu.

Özhaseki: Kimseyle bir kavgam yok

"Benim kimseyle bir kavgam yok" diye konuşan Özhaseki, "Televizyonlarda ben prensiplerimi anlattıkça, 'Bak gördün mü, Melih Bey'e cevap veriyor' diyorlar. Bundan da son derece üzülüyorum. Böyle bir fitne ateşi yakmak için uğraşanlar da şahsen uğraşmasalar iyi olur. Benim kimseyle bir kavgam yok. Birisine karşıtlık üzerine de bir politikam yok. Her yiğidin kendine has bir yoğurt yiyişi olur. Benim de tarzım bu. Ne yapayım 60 yaşından sonra tarzımı mı değiştireyim. Veyahut da birileri yanlış anlayacak diye başka bir şey mi söyleyeyim. Bu saatten sonra değişemem ki buyum ben. 25 yıllık kamu hayatım böyle geçti. Birileri de fitne ateşini ille de hararetle kaynatmak istiyorlarsa onlara da yapacak bir şeyim yok, onlara kanacak halimiz de yok. Doğrusu Melih Bey yıllarca emek vermiş bu şehre." dedi.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 15:33
  1. AK Parti
  2. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
  3. Melih Gökçek
  4. Mehmet Özhaseki
  5. Açıklama
  6. Yerel seçimler

YORUM YAZ

  • kadirkadir5 dk önce
    Zaten orası öyle... Kimseyle kavganız olamaz.. Sadece Ankara' nın Anakara olmasına vesile olduğu için Melih Gökçek' e vefa ve teşekkür borcunuz var. Teşekkürler Melih Başkan.
  • AlparslanAlparslan16 dk önce
    Benim kimseyle kavgam yok diyecegine, melih benim kardesim de, kardesim.
  • İs-hakİs-hak20 dk önce
    Oğlum adamdan adam anlar o faziletten mahrum olanlar anlamaz bu tam olarak böyledir.
  • AhmetAhmet25 dk önce
    Özhaseki çekici bir tip değil insanda sempati uyandırmıyor hiç bir belirgin özelliği de yok Akparti ankarayı kaybederse şaşırmam Gökçeke ise ayıp edildi hem başkanlıktan alındı hem dava arkadaşımızsın diye kandırıldı Gökçekin bir kusuru varsa münasip zamanda söylenip yollar ayrılmalıydı hata üstüne hata...
  • İs-hakİs-hak58 dk önce
    Adamlık işte bu (yıllarca hizmetetmiş bu şehre) adamda kişilik bozukluğu yok.navigasyona özhaseki yaz sizi kayseriye götürecektir yolun açık olsun ey güzel insan Allah yar yardımcın olsun
  • KOCATEPEKOCATEPE1 sa önce
    BİZLER TABANDA KAVGA İSTEMİYORUZ. FİTNE KAZANINA ODUN TAŞINMASINI İSTEMİYORUZ. BİRLİK ve BERABERLİK İSTİYORUZ. MELİH BEYİN ZOR GÜNLERDE DAVAYA SAHİP ÇIKTIĞINI, HİZMETLERİNE TEŞEKKÜR EDİLMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ. HEM MELİH BEY'İ HEM DE ÖZHASEKİ'Yİ ÇOK SEVİYORUZ. LÜTFEN ALLAH RIZASI İÇİN HERKES NEFSİNE KENET VURSUN. USLÜBUMUZA DİKKAT EDİP KARDEŞLİK HUKUKUNUN TESİSİNE HEPİMİZ YARDIMCI OLALIM. ALLAH BAŞARILARIMIZI DAİM ETSİN.
  • uyan tcuyan tc1 sa önce
    yahu akp bu hasekiminereden bulmuş. hint kumaşımıymış bu tip
  • Recep GülerRecep Güler1 sa önce
    BAŞKANIM,SİZ GÖNÜLLERİMİZİN BAŞKANISINIZ!MELİH BEY,MÜTHİŞ BAŞARILI İŞLER YAPTI-GÖREV SİZDE,DANIŞIN-TARTIŞIN-İCRA EDİN;ALLAH BAŞARILAR VERSİN-FİTNECİ GAVAT-OROS-PUŞT FETÖ-PKK LILARI KAHRETSİN!

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