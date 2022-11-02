AK Parti Anayasa değişikliği ziyaretlerini tamamladı! Muhalefetin iki yüzlülüğü yine ortaya çıktı

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Başörtüsü konusunda anayasa değişikliği teklifi üzerindeki çalışmalarını tamamlayan AK Parti heyeti, TBMM'de grubu olan partileri ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı'nın "başörtüsü" çıkışından sonra Anayasa değişikliği üzerinde çalışan AK Parti heyetinde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz yer aldı.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AK Parti'nin ziyaretinden sonra yaptığı açıklamada, "AK Parti'nin hazırladığı anayasa değişikliği önerisinin içinde olmayacağımızı söyledik." dedi.

HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ile Saruhan Oluç ve Parti Sözcüsü Ebru Günay da, AK Partili kurmaylarla yaptıkları görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. HDP'li Beştaş, "HDP olarak bu konudaki tutumumuz hukuktan, evrensel hukuktan yanadır. Biz konusu hak ve özgürlükler olan bir olguda referandumu doğru bulmayız. İnsanların nasıl giyileceğine dair bir hakkı nasıl halka soralım?" diye konuştu.

İP yetkilileri ise AK Parti'nin ziyaretinden sonra yaptıkları açıklamada, doğrudan cevap vermeyerek süreci öteledi.

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "Heyetin ziyareti anayasa değişikliğinin genel çerçevesi üzerine iki madde oldu. Bir bilgilendirme oldu. Heyete teşekkür ederiz. Biz konuyu Sayın Genel Başkanımızla ve parti kurullarında görüşüp kararımızı paylaşacağız." ifadelerini kullandı.