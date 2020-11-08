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Aktüel AK Parti Altındağ İlçe Başkanlığına Bildik seçildi
Aktüel

AK Parti Altındağ İlçe Başkanlığına Bildik seçildi

Yeniakit Publisher
2020-11-08 19:17:04 -
AK Parti Altındağ İlçe Başkanlığına Bildik seçildi

ANKARA (AA) - AK Parti Altındağ İlçe Başkanlığına Fatih Bildik getirildi

AK Parti Altındağ İlçe Teşkilatında 7'nci Olağan Kongre süreci tamamlandı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın katılımıyla gerçekleştirilen seçimde 119 oy alan Bildik, ilçe başkanı oldu.

Kongreye, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ve Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ile ilçe başkanları katıldı.

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