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AK Parti Akçadağ teşkilatında istişare toplantısı

AK Parti Akçadağ İlçe Başkanlığında gerçekleştirilen istişare toplantısı ile önümüzdeki seçimler ile ilgili yapılan çalışmalar masaya yatırıldı.

03 Mart 2019 Pazar 18:02
AK Parti Akçadağ teşkilatında istişare toplantısı

AK Parti Akçadağ İlçe Başkanlığında gerçekleştirilen istişare toplantısı ile önümüzdeki seçimler ile ilgili yapılan çalışmalar masaya yatırıldı.


Belediye sosyal tesislerinde düzenlenen toplantıya Cumhur ittifakı Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke, AK Parti Malatya İl Başkanı Avukat İhsan Koca, AK Parti Akçadağ İlçe Başkanı Hüseyin Çapar, Mahalle temsilcileri, meclis üyesi adayları ve partililer katıldı.


Toplantıda konuşan Cumhur ittifakı AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke, "31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur ittifakı adayı olarak gece gündüz demeden Akçadağ ilçemizde kapı kapı dolaşarak vatandaşlarımıza Cumhur ittifakının ne kadar önemli olduğunu ifade edeceğiz ve anlatacağız.Ülkemizi geleceği için çocuklarımızın geleceği için ittifakın çok önemli olduğunu anlatacağız" ifadelerine yer verdi.


Akçadağ için projelerinin hazır olduğunu dile getiren Kırteke, "Akçadağımızı modern bir ilçe yapacağız, gece gündüz demeden çalışacağız .31 Mart akşamı


Akçadağ ilçemizde tarih yazacağız, Cumhur başkanımız Recep Tayyip Erdoğan söylediği gibi gönül belediyeciliği yapacağız tüm gönülleri kazanacağız" diye konuştu.


Akçadağ’ın Türkiye’de örnek ilçe olması için çalışacaklarını kaydeden Kırteke, "Bunuda hep birlikte başaracağız" şeklinde konuştu.


AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise önümüzdeki yerel seçimlerin önemine vurgu yaparak, "Akçadağlı hemşehrilerimiz siyasette her zaman olduğu gibi tercihi AK Partiden yana yapacaklarını biliyoruz. Bizler AK Belediyecilik olarak 16 yıldır ülkemize, milletimize, vatandaşlarımıza bu dava yolundahizmet etmek için yola çıktık. Bizlere küsmüş olan dava arkadaşlarımızı AK Parti çatısı altında siyaset yapmaya davet ediyorum. Bizlerde koltuk sevdası olmaz, bizlerde vatan ve millet sevdası olur" şeklinde konuştu.


AK Parti Akçadağ İlçe Başkanı Hüseyin Çapar’da Akçadağ’ın daha iyi ve modern bir ilçe olması için ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 18:02
  1. doğa

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