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AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi’den seçim teşekkürü

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 31 Mart Mahalli İdareler seçimleri sonrasında AK Parti’nin Ağrı’da kazandığı zafere ilişkin teşekkür mesajı yayınladı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 11:12
AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi’den seçim teşekkürü

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 31 Mart Mahalli İdareler seçimleri sonrasında AK Parti’nin Ağrı’da kazandığı zafere ilişkin teşekkür mesajı yayınladı.


AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, yayınladığı mesajında,Ağrılıların hizmeti ve istikrarı tercih ettiğini söyledi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ağrı’yı çok önemsediğini belirten Çelebi, “Seçim sonuçları Ağrılıların da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sahip çıktığının bir ifadesidir”dedi.


“Yerel seçim çalışmalarına 24 Haziranda başladık”


24 Haziran seçimleri sonrasında seçim startını verdiklerini söyleyen Çelebi, “ 24 Haziran seçimleri sonrasından 31 Mart zaferine kadar hiç durmadan aralıksız olarak teşkilatlarımızla birlikte yerel seçim çalışmalarımızı yürüttük. 12 Aralık tarihi itibari ile Ağrı Belediye Başkan adayımız Savcı Sayan da bu çalışmalarımıza dahil oldu. Ocak ayından itibaren hummalı bir şekilde yaptığımız çalışmaların sonucunu, bu elde ettiğimiz zafer ile gördük” ifadelerini kullandı.


“Kayyum hizmetleri kazanmamızda etkili oldu”


Ağrılıların hizmete oy verdiğini söyleyen Çelebi,”Özellikle Kayyum sürecinde Ağrı çok önemli hizmetler gördü. Bu hizmetlerin yerel seçimlere etkisini alanda ve seçim sonuçlarında gördük. Ağrı’lı hemşehrilerimiz hizmetin devamı için, istikrar için AK Parti diyerek gönül siyasetini tercih etti. Bu vesile ile 2 yıldır Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve görev süresi sona eren Ağrı Valimiz Sayın Süleyman Elban’a da ilimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum“ dedi


“Cumhurbaşkanımıza söz vermiştik”


Seçim öncesi çalışmalarına da değinen Çelebi ”Cumhurbaşkanımız ile yapılan toplantıda AK Belediyecilik için söz veren Aile büyüklerimize, Grup toplantısında söz veren gençlerimize, sandıklara sahip çıkan müşahitlerimize, STK’larımıza, Recep Tayyip Erdoğan’a inanan ve güvenen hemşehrilerimize, dava arkadaşlarımıza ve tüm teşkilatlarımıza, seçim güvenliğini sağlayan kolluk kuvvetlerimize ve İttifak ortağımız MHP seçmenlerine teşekkür ediyorum. Ağrı bir demokrasi şölenine imza attı”şeklinde konuştu.


“Savcı Sayan 115 bin Ağrılının başkanı olacak”


Ağrı önemli hizmetler alacak diyen Çelebi “ Ağrı’da seçim sürecinde 10 bakan ve Cumhurbaşkanı Yardımcımızı ağırladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ağrı’yı ne kadar önemsediğinin göstergesiydi. Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşlarından, Ağrı için bir çok söz aldık. Şimdi Belediyeyi alarak elimizi güçlendirdik. Artık Ağrı için kapıları aşındırma ve hizmet zamanı. AK Parti’nin Belediye Başkanı, 115 bin Ağrılının başkanıdır. Hizmeti Ağrı’nın dört bir yanına ulaştıracak, gönül belediyeciliği ile gönülleri kazanacağız. Bu vesileyle Belediye Başkanlığını kazanan Savcı Sayan kardeşimi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Aynı şekilde Hamur ve Taşlıçay ilçe belediye başkanlarımızı, Tahir Belde belediye başkanımızı ve seçilen il genel meclis üyesi ile belediye meclis üyelerimizi tebrik ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 11:12
  1. doğa

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