AK Parti Adıyaman Belediye Başkan adayı Ziya Polat kimdir?

AK Parti, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler için Belediye Başkan adayları ve Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını açıkladı.

Buna göre AK Parti Adıyaman Belediye Başkanı adayı Ziya Polat oldu. Peki Ziya Polat kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte detaylar…

1976 yılında Adıyaman'ın Akdere Köyünde doğan Ziya Polat, eğitim hayatına memleketinde başladı. İlk ve orta öğrenimini Adıyaman'da tamamladıktan sonra, mesleki kariyerine Sakarya'da devam etti.

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne atanmış olan Polat, 24 Şubat 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Orman Genel Müdürlüğü emrinde Müfettiş olarak göreve başlamıştı.

Ancak siyasi kariyerine adım atmak isteyen Polat, milletvekili aday adayı olabilmek için bu görevinden istifa etti.

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2023 Mayıs ayında yapılan Genel Seçimlerde, Adıyaman'dan 5. sıra milletvekili adayı olarak yer aldı.