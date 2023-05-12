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Gündem AK Parti Adana milletvekili adayını tehdit etmişti! Yakalandı
Gündem

AK Parti Adana milletvekili adayını tehdit etmişti! Yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-05-12 19:36:00 -

AK Parti Adana milletvekili adayı Fatima Yurduseven'i seçim çalışmaları sırasında ölümle tehdit eden şahıs gözaltına alındı.

Yurduseven'i, dün seçim çalışmaları kapsamında ev ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdiği merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde ölümle tehdit eden Selçuk D. (41) İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, "tehdit" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Selçuk D'nin, psikoz hastası olduğu belirtildi.

AK Parti Adana milletvekili adayı Fatima Yurduseven'in dün seçim çalışmaları sırasında ölümle tehdit edilmesi, cep telefonu kamerasınca kaydedilmişti. Yurduseven, "Esnaf ziyareti yaptığım esnada yakışıksız bir tavırla karşı karşıya bırakıldım. 'Bu sıralarda bu noktalarda gezmenizi uygun bulmuyoruz. Buralar bizim, buralarda gezerseniz kafanıza mermi yersiniz' diyenlere karşı, 'Ben sizin evladınız yaşındayım. Sizin evladınız, benim anne babamın kapısını çalsa şu üslupla karşılaşmazlardı.' dedim. Bayağı büyük, yüksek bir tehditle karşı karşıya bırakıldık. Ona rağmen Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde seçim çalışmalarımıza devam ettik." demişti.

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