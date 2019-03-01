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AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Vural: "Adalar’ın Adalar’ı bilen birine ihtiyacı var"

Adalar’da doğup büyüyen AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, "Adalar’ın Adalar’ı bilen birine ihtiyacı var" dedi.

01 Mart 2019 Cuma 09:25
AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Vural: "Adalar’ın Adalar’ı bilen birine ihtiyacı var"

Adalar’da doğup büyüyen AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, "Adalar’ın Adalar’ı bilen birine ihtiyacı var" dedi. CHP’nin Adalar Belediye Başkan Adayı Erdem Gül’ü de eleştiren Vural, "Erdem Gül kendi iradesiyle hareket etmiyor. Bir proje ürettiysen, önce bunun içini dolduracaksın. Adalar’ı tanımak için en az 5 yılını burada yaşayarak harcaman gerekir” dedi.


AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, CHP Adalar Belediye Başkan adayı Erdem Gül’ün Adalar’daki oy potansiyelinin düşük olduğunu belirterek, ideolojik olarak oy verenler olduğu için Erdem Gül’ün kendi çapında bir şansı olduğunu söyledi. Vural, “Erdem Gül, kendi iradesiyle hareket etmiyor. Adalar’ı tanımak için en az 5 yılını harcaması gerekir. 5 yıldan sonra çözümleri üretmek konusunda harekete geçebilir. Erdem Gül’ün Adalı olmayışı, Ada insanını tanımıyor olması, Ada siyasetini bilmiyor olması, Ada’da genel problemler hakkında hiçbir fikri olmayışı onun açısından eksi bir durumdur. Sonuçta CHP Başkanlığının bulunduğu bir bölgedeyiz. Ama ben bu dönem bunun kırılacağına inanıyorum. Adalıların Adalı olmayan bir başkan adayına sempatiyle yaklaşmayacağını, bu sebeple de şansımızın çok büyük olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"Bir projen varsa önce altını dolduracaksın"


Erdem Gül’ün bir röportajda “Uluslararası panelleri artıracağız” sözlerine değinen Özlem Öztekin Vural, “Erdem Gül’e önce bu panelleri nerede yapacağını sormak istiyorum. Bir proje üretiyorsanız önce bunun temelini vermek zorundasınız. Uluslararası panel yapmak tabii ki güzel bir fikir ama ağırlayacak bir yerin, panelleri gerçekleştirebileceğin bir konferans salonun yok. Adalar’da bunun için uygun bir yerin yok. Önce ben insana bunu sorarım. İlk önce temel ihtiyaçları, sorunları halledeceksin. Daha sonra Adalar’ın tanıtım sürecine geçeceksin. Bunların hepsi kademe kademe olur. Bir proje veriyorsan altını dolduracaksın, yoksa inandırıcılığını kaybedersin. Erdem Gül ‘Yassıada’yı Demokrasi Adası deyip beton adası yaptılar’ demiş ama burada panel verilecek tek yer yine Yassıada olacaktır. Başka yapacak yerin mi var?” açıklamasını yaptı.



"AK Parti seçmeninin bölünmesi söz konusu değildir"


Erdem Gül’ün “AK Parti ile seçmeni arasında artık gönül bağı olmadığını görüyorum” sözlerine de cevap veren Vural, “Adalar gibi bir bölgede Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı olsun diye sandığa giden insanlar, AK Parti’ye her şekilde oy verir. AK Parti seçmeninin bölünmesi söz konusu olamaz. Bu, bir inanç ve dava meselesidir. AK Parti’de menfaatçilik yoktur. CHP büyük bir yanılgı içinde. İlk önce kendi bölünmelerine, istifalara baksın. CHP ve HDP ittifakında nasıl bölündüklerine bir baksın” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 09:25
  1. doğa

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