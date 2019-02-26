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’AK Gençlik’ gençlerin desteğini aldı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK parti) Mardin Gençlik Kolları Başkanlığı’nın kent genelinde düzenlediği gençlik buluşmaları devam ediyor.

26 Şubat 2019 Salı 16:33
’AK Gençlik’ gençlerin desteğini aldı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK parti) Mardin Gençlik Kolları Başkanlığı’nın kent genelinde düzenlediği gençlik buluşmaları devam ediyor.


AK Parti Mardin Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Özkan, Gençlik Kolları üyeleri ile Savur ilçesi Başkavak Mahallesi’nde gençlik buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Özkan ilçedeki gençlerin sorun ve taleplerini dinlediği programa AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vejdi Kahraman ve Savur Belediye Başkan adayı Oğuzhan Sönmez Kaya, AK Parti İlçe Başkanı Ensari Kavak ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Okan Demirtaş ile vatandaşlar katıldı.


AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, gençlere tavsiyelerde bulunarak, AK Parti’nin gençlerin geleceğini garanti altına almak için çalıştığını söyledi. Kılıç, “Bir tek gününüzü, bir tek saatinizi, bir tek anınızı boşa geçirmeyin. Biz kalbi selim bir gençlik istiyoruz. Yani imanına, inancına, maneviyatına sahip bir gençlik istiyoruz. Biz zevk-i selim sahibi bir gençlik istiyoruz. Yani sanatıyla, kültürüyle, estetiğiyle, zirvede bir gençlik istiyoruz. Sizlerin içinde olmadığı tüm faaliyetler yarım demektir” dedi.



“31 martta büyük bir zafere imza atacağız”


AK Parti Mardin Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Özkan, gençlerle birlikte hareket ederek 31 Mart’ta büyük bir zafere imza atacaklarını söyledi. Özkan, “Gençler, Türkiye’nin geleceğinin teminatıdır. Her dönem teşkilatımız, gençlik kollarımızdan gücünü ve enerjisini almış geleceğe güvenle bakmıştır. Sizler gençlik olarak sağlam durursanız, çalışırsanız, yürürseniz, koşturursanız kendi geleceğinizi imar etmiş olursunuz. Mart ayında yapılacak mahalli idareler seçimi Türkiye’nin yükselişi için kritik öneme sahip. AK Parti Mardin Gençlik Kolları olarak 31 Mart 2019 seçimleri için hazırız ve Bismillah diyerek çalışmalarımıza başladık. Seçim çalışmaları kapsamında yönetim kurulumuz, yedek yönetim kurulumuz, mahalle başkanlarımız, bayan komisyonu, üniversite ve lise birimlerimizle çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Çok çalışırsak, birlik ve beraberlik içinde olursak, sayımızı arttırarak, inanarak, azim ve yorulmadan yolumuza devam ederiz. Birlik ve beraberlik içinde omuz omuza ilerleyeceğiz” diye konuştu.


Dünden bugüne AK Parti’nin bölgede gençlere verdiği önem ve yatırımların aktarıldığı program, toplu fotoğrafın ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 16:33
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