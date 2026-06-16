AJet’ten KKTC biletlerinde kampanya
AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne seyahat edecek yolcular için yeni bir indirim kampanyası başlattı. Sonbahar dönemini kapsayan kampanya kapsamında KKTC uçuşlarında biletler yüzde 30 indirimli fiyatlarla satışa sunuldu.
Misafirlerine erişilebilir fiyatlar sunan AJet, indirimli bilet kampanyası ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni sonbaharda keşfetme fırsatı sunuyor. KKTC’nin tarihi ve doğal güzelliklerini görme fırsatı sunan kampanyada, indirimli biletler; 16 Haziran 2026 tarihinde saat 11:00’den 17 Haziran 2026 saat 23:59’a kadar satışta olacak. Biletler, 15 Eylül – 24 Kasım 2026 tarihleri arasındaki KKTC seyahatlerinde kullanılabilecek.
KOLTUK SEÇİMLERİ DE YÜZDE 30 İNDİRİMLİ
AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinde geçerli olan kampanyada, tüm koltuk seçimleri de yüzde 30 indirimli olarak sunulacak.