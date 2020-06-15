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Spor

Ajax'ta 36 yaşındaki Huntelaar'ın sözleşmesi uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 18:52:12 -
Ajax'ta 36 yaşındaki Huntelaar'ın sözleşmesi uzatıldı

İSTANBUL (AA) - Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Ajax, 36 yaşındaki forvet Klaas-Jan Huntelaar'ın sözleşmesini uzattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Hollandalı golcü oyuncunun biten kontratının 1 yıl daha uzatıldığı duyuruldu.

Ajax'a 2017'de ikinci sefer transfer olan Huntelaar, kırmızı-beyazlı ekipte çıktığı 243 maçta 151 gol attı.

Huntelaar, Ajax'ın yanı sıra PSV Eindhoven, De Graafschap, AGOVV, Heerenveen, Real Madrid, Milan ve Schalke 04'te forma giydi.

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