Ajax ile Juventus yenişemedi UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Hollanda ekibi Ajax, İtalyan devi Juventus ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Hollanda ekibi Ajax, İtalyan devi Juventus ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Ajax, Johan Cruyff Arena’da Juventus’u ağırladı. Konuk ekip, 45. dakikada Portekizli yıldız Ronaldo ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı Juventus’un üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Hollanda ekibi, 46. dakikada David Neres ile eşitliği yakaladı. İlerleyen dakikalarda skorda değişiklik olmayınca mücadele 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

İki takım arasındaki rövanş 16 Nisan’da İtalya’da oynanacak.

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