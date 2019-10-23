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Ajax Chelsea Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Ajax sahasında Chelsea'yi ağırlayacak. İki takımın bugüne kadar Avrupa kupalarında hiç karşılaşmamış olmaları ise dikkat çekiyor. Chelsea Şampiyonlar Ligi H grubunda yaptığı iki maçta da galip gelirken Ajax, son iki mücadelesinin birinde mağlup olduğu görülüyor. Peki, Ajax Chelsea Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Ajax Chelsea maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

23 Ekim 2019 Çarşamba 18:10
Ajax Chelsea Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Ajax sahasında Chelsea'yi ağırlayacak. İki takımın bugüne kadar Avrupa kupalarında hiç karşılaşmamış olmaları ise dikkat çekiyor. Chelsea Şampiyonlar Ligi H grubunda yaptığı iki maçta da galip gelirken Ajax, son iki mücadelesinin birinde mağlup olduğu görülüyor. Peki, Ajax Chelsea Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Ajax Chelsea maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Ajax Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Ajax Chelsea Şampiyonlar Ligi maçı bugün saat 19.55'te başlayacak. Mücadele Bein Sports 1 ve CBC Sport kanallarından naklen yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları

E Grubu

22.00 Salzburg-Napoli

22.00 Genk-Liverpool

F Grubu

22.00 Inter-Dortmund

22.00 Slavia Prag-Barcelona

G Grubu

19.55 Leipzig-Zenit

22.00 Benfica-Lyon

H Grubu

19.55 Ajax-Chelsea

22.00 Lille-Valencia

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 18:10
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