Ajax Chelsea Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Ajax sahasında Chelsea'yi ağırlayacak. İki takımın bugüne kadar Avrupa kupalarında hiç karşılaşmamış olmaları ise dikkat çekiyor. Chelsea Şampiyonlar Ligi H grubunda yaptığı iki maçta da galip gelirken Ajax, son iki mücadelesinin birinde mağlup olduğu görülüyor. Peki, Ajax Chelsea Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Ajax Chelsea maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...23 Ekim 2019 Çarşamba 18:10
Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Ajax sahasında Chelsea'yi ağırlayacak. İki takımın bugüne kadar Avrupa kupalarında hiç karşılaşmamış olmaları ise dikkat çekiyor. Chelsea Şampiyonlar Ligi H grubunda yaptığı iki maçta da galip gelirken Ajax, son iki mücadelesinin birinde mağlup olduğu görülüyor. Peki, Ajax Chelsea Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Ajax Chelsea maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
Ajax Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Ajax Chelsea Şampiyonlar Ligi maçı bugün saat 19.55'te başlayacak. Mücadele Bein Sports 1 ve CBC Sport kanallarından naklen yayınlanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları
E Grubu
22.00 Salzburg-Napoli
22.00 Genk-Liverpool
F Grubu
22.00 Inter-Dortmund
22.00 Slavia Prag-Barcelona
G Grubu
19.55 Leipzig-Zenit
22.00 Benfica-Lyon
H Grubu
19.55 Ajax-Chelsea
22.00 Lille-Valencia
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