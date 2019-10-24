Ajax Chelsea maçı kaç kaç bitti? Şampiyonlar ligi puan durumu

Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü hafta maçında Ajax, sahasında Chelsea’ye 1-0 mağlup oldu. Chelsea, rakibine bu sezon ilk mağlubiyetini yaşatmış oldu. Şampiyonlar ligi puan durumuna göre, Chelsea 6 puanla grubun birincisi olurken, Ajax ise 6 puanla Chelsea'yi takip etmekte. Valencia 4 puanla üçüncü olurken, Lile ise 1 puanla dördüncü sırada yer almakta.

Chelsea'ye galibiyeti getiren gol, 86. dakikada Pulisic'in asistinde Batshuayi'den geldi. İngiliz ekibinde Pulisic 66, Batshuayi ise 71. dakikada oyuna dahil olmuşlardı. Batshuayi, Chelsea'de 2016-17'den bu yana kulübeden gelerek 9 gol attı ve bu alanda takımın en başarılı ismi oldu.

Galibiyetin ardından Chelsea gruptaki 2. galibiyetini aldı ve 6 puana yükseldi. Bu sezon resmi maçlarda ilk yenilgisini yaşayan Ajax ise 6 puanda kaldı. Grubun 4. haftasında Ajax deplasmanda Chelsea ile 5 Kasım tarihinde bir kez daha kozlarını paylaşacak.

Şampiyonlar Ligi H grubu puan durumu

Şampiyonlar ligi puan durumu