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Ajax Chelsea maçı kaç kaç bitti? Şampiyonlar ligi puan durumu

Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü hafta maçında Ajax, sahasında Chelsea’ye 1-0 mağlup oldu. Chelsea, rakibine bu sezon ilk mağlubiyetini yaşatmış oldu. Şampiyonlar ligi H grubu puan durumuna göre, Chelsea 6 puanla grubun birincisi olurken, Ajax ise 6 puanla Chelsea'yi takip etmekte. Valencia 4 puanla üçüncü olurken, Lile ise 1 puanla dördüncü sırada yer almakta.

24 Ekim 2019 Perşembe 11:32
Ajax Chelsea maçı kaç kaç bitti? Şampiyonlar ligi puan durumu

Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü hafta maçında Ajax, sahasında Chelsea’ye 1-0 mağlup oldu. Chelsea, rakibine bu sezon ilk mağlubiyetini yaşatmış oldu. Şampiyonlar ligi puan durumuna göre, Chelsea 6 puanla grubun birincisi olurken, Ajax ise 6 puanla Chelsea'yi takip etmekte. Valencia 4 puanla üçüncü olurken, Lile ise 1 puanla dördüncü sırada yer almakta.

Chelsea'ye galibiyeti getiren gol, 86. dakikada Pulisic'in asistinde Batshuayi'den geldi. İngiliz ekibinde Pulisic 66, Batshuayi ise 71. dakikada oyuna dahil olmuşlardı. Batshuayi, Chelsea'de 2016-17'den bu yana kulübeden gelerek 9 gol attı ve bu alanda takımın en başarılı ismi oldu.

Galibiyetin ardından Chelsea gruptaki 2. galibiyetini aldı ve 6 puana yükseldi. Bu sezon resmi maçlarda ilk yenilgisini yaşayan Ajax ise 6 puanda kaldı. Grubun 4. haftasında Ajax deplasmanda Chelsea ile 5 Kasım tarihinde bir kez daha kozlarını paylaşacak.

Şampiyonlar Ligi H grubu puan durumu

Şampiyonlar ligi puan durumu

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 11:32
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