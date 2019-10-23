0553 313 94 23

Ajax Chelsea maçı kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. hafta maçında Ajax ile Chelsea karşı karşıya geldi. Peki, Ajax Chelsea maçı kaç kaç bitti?

23 Ekim 2019 Çarşamba 22:06
Ajax Chelsea maçı kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. hafta maçında Ajax ile Chelsea karşı karşıya geldi. Peki, Ajax Chelsea maçı kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. hafta maçında Ajax evinde Chelsea'yi konuk etti. İşte, Ajax Chelsea maçının detayları...

MAÇ SONUCU: 0-1 

H grubunun iddialı iki ekibi Ajax ve Chelsea zorlu bir doksan dakika oynadı.

Mücadelenin 86 dakikası 0-0'lık eşitlikle geçti.

Maç bu sonuçla bitecek derken 86. dakikada sahneye çıkan Batshuayi, Chelsea'yi öne geçirdi: 0-1

Bu sonuçla Chelsea puanını 6'ya yükseltti. Ajax ise 6 puanda kaldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 22:06
  1. Ajax Chelsea maçı kaç kaç bitti?
  2. Ajax
  3. chelsea
  4. Şampiyonlar Ligi
  5. UEFA Şampiyonlar Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TürkAkım'da Rus doğal gazı Kıyıköy'e ulaştı
    1. TürkAkım'da Rus doğal gazı Kıyıköy'e..
    2. E-5'te feci ölüm! Kadın 5 metre..
    3. EYT teklifi Meclis komisyonunda EYT..
    4. Herkesi ilgilendiriyor! Gidin, zararı..
    5. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
    6. Herkesi ilgilendiriyor! Zararı şirket..
    7. Trump terör örgütü YPG/PKK liderini..
    8. Çay ocağına öyle bir isim verdi ki!..
    9. Galatasaray'da Küfür krizi!
    10. Abdurrahim Albayrak: Bu çocuklar bunu..
    11. 'Tam Falcao'nun maçıydı!'
    12. Basın Ekspres Yolu’nda kamyonet..
    13. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
    14. Parkta oturan kardeşlere silahlı saldırı
    15. Dikkat çeken yorum: Erdoğan silip..
    16. ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35..
    17. Adalet Bakanlığı 10 mütercim alacak
    18. Şili'de protestocular kalıcı çözümler..
    19. Dolar/TL güne 5.75'in üzerinde başladı!
    20. Arakanlılara yönelik 'savaş..
    21. Erdoğan imzaladı! İki kritik atama
    22. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
    23. Rusya resmen devreye girdi, Putin'in..
    24. Suudi Arabistan'da Bin Selman'a yakın..
    25. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
    26. Trump'ın açıklamaları sonrası dolar..
    27. Firari eski Patnos Belediye Başkanı..
    28. Lübnan'daki Filistinlilere..
    29. 24.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    30. Beyaz Saray yetkilisinden 'Suriye'de..
    Cezası 100 kazancı 15 bin TL! Akşam ortaya çıkıyorlar
    Cezası 100 kazancı 15 bin TL! Akşam ortaya çıkıyorlar
    Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
    Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
    Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
    Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
    YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
    YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
    Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak
    Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak

    Günün Karikatürü

    24 Ekim 2019
    Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
    Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
    Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi
    Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi