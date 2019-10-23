Ajax Chelsea maçı kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. hafta maçında Ajax ile Chelsea karşı karşıya geldi. Peki, Ajax Chelsea maçı kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. hafta maçında Ajax ile Chelsea karşı karşıya geldi. Peki, Ajax Chelsea maçı kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. hafta maçında Ajax evinde Chelsea'yi konuk etti. İşte, Ajax Chelsea maçının detayları... MAÇ SONUCU: 0-1 H grubunun iddialı iki ekibi Ajax ve Chelsea zorlu bir doksan dakika oynadı. Mücadelenin 86 dakikası 0-0'lık eşitlikle geçti. Maç bu sonuçla bitecek derken 86. dakikada sahneye çıkan Batshuayi, Chelsea'yi öne geçirdi: 0-1 Bu sonuçla Chelsea puanını 6'ya yükseltti. Ajax ise 6 puanda kaldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.