Ajax Chelsea maçı kaç kaç bitti?
Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. hafta maçında Ajax ile Chelsea karşı karşıya geldi. Peki, Ajax Chelsea maçı kaç kaç bitti?23 Ekim 2019 Çarşamba 22:06
Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. hafta maçında Ajax ile Chelsea karşı karşıya geldi. Peki, Ajax Chelsea maçı kaç kaç bitti?
Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. hafta maçında Ajax evinde Chelsea'yi konuk etti. İşte, Ajax Chelsea maçının detayları...
MAÇ SONUCU: 0-1
H grubunun iddialı iki ekibi Ajax ve Chelsea zorlu bir doksan dakika oynadı.
Mücadelenin 86 dakikası 0-0'lık eşitlikle geçti.
Maç bu sonuçla bitecek derken 86. dakikada sahneye çıkan Batshuayi, Chelsea'yi öne geçirdi: 0-1
Bu sonuçla Chelsea puanını 6'ya yükseltti. Ajax ise 6 puanda kaldı.
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