Ajanslar son dakika kodu ile servis ediyor! Yunan gemisi vuruldu

Kızıldeniz'i Siyonistlere kapatan Husiler yük gemilerinin İsrail'e geçişine izin vermiyor. Son olarak "MT Sakız Aslanı" adlı Yunan gemisine deniz uçağı ile operasyon düzenlendi.

Kızıldeniz'in kontrolünü ele alan Yemenli Husiler İsrail'e geçişlerin önünü kapattı. Son olarak Yunan gemisini hedef alan Husiler, petrol yüklü tankeri etkisiz hale getirdi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran destekli Husilerin, aralarında Yunanistan'ın da bulunduğu Kızıldeniz'deki tankerlere yönelik yeni saldırıların olduğunu doğruladı.

Yunan gemisini vurdular

CENTCOM, Eritre açıklarında, Marshall Adaları'na ait, Yunanistan tarafından işletilen, Liberya bayraklı MT Sakız Aslanı adlı ham petrol tankerine insansız bir yüzey gemisiyle (USV) saldırdığını söyledi. Tanker hasar gördü ancak yardım talebinde bulunmadı denildi. Ayrıca CENTCOM gemiden herhangi bir yaralanma da bildirilmedi ifadelerini kullandı.



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Öte yandan Yemenli Husiler, Kızıldeniz'de Rusya'dan Çin'e bitkisel yağlar taşıyan, İsrail'e ait ve Monako tarafından işletilen Panama bandıralı tanker MT Bentley I'e çok sayıda saldırı düzenledi. CENTCOM'a göre Husiler bu saldırıda bir USV ve iki küçük bot olmak üzere üç su üstü gemisi kullandı. Şu anda herhangi bir hasar veya yaralanma bildirilmedi.

Husiler daha sonra Yemen topraklarından MT Bentley I'e gemisavar balistik füze (ASBM) ateşledi. Şu anda herhangi bir hasar veya yaralanma bildirilmedi.

5 İHA imha edildi

Ayrıca CENTCOM'a göre, son 24 saat içinde ABD Merkez Komuta güçleri, üçü Kızıldeniz üzerinde ve ikisi Yemen'in Husi kontrolündeki bölgelerinde olmak üzere beş Husi insansız hava aracını (İHA) başarıyla imha etti.

Yapılan açıklamda, bu İHA'ların ABD'ye, koalisyon güçlerine ve bölgedeki ticaret gemilerine doğrudan tehdit oluşturduğu tespit edildi. CENTCOM, bu önlemlerin seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve uluslararası suları daha emniyetli ve emniyetli hale getirmek için alındığını belirtti.