  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Macron'dan Türkiye adımı!
Siyonist virüsünü kahreyle ya rabbi!
Sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji uyardı
Suudiler duyurdu: İmha edildi!
Gündem Ajan fırıncı akıl almaz bir yönteme başvurdu!
Gündem

Ajan fırıncı akıl almaz bir yönteme başvurdu!

Askeriyeye ekmek satan M.Y. adlı fırıncı, ihaleye girebilecek bölgedeki olası rakipleri hakkında bilgi toplamak için akıl almaz birr yöntem denedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 09:30:00 -

İstanbul Sultanbeyli’de fırıncılık yapan M.Y. (37), geçen çarşamba günü saat 08.30 sıralarında Reyhanoğlu Caddesi’ndeki kendisine rakip olarak gördüğü fırına gitti. Cebinden çıkardığı bir kartı fırın çalışanına gösteren M.Y. kendisini polis olarak tanıttı. Fırında ne kadar ekmek çıktığını, kaç araçla dağıtım yaptıklarını, işyeri sahibinin hangi firmalarla çalıştığını sordu. Rakip fırın hakkındaki istihbaratını tamamlayan M.Y. fırından ayrıldı ancak fırın çalışanı durumdan şüphelendi. Fırının sahibi geldiğinde, başından geçenleri tek tek anlattı. Fırın sahibi “Bu işte bir tuhaflık var” diyerek polisi aradı.

Polisler ihbar üzerine fırına geldi. Fırın sahibi yaşananları polise anlattı. Fırına gelip istihbarat toplayan kişinin polis olmadığı böylelikle ortaya çıktı. Fırının güvenlik kameralarını inceleyen polisler, görüntülerdeki kişinin M.Y. olduğunu anladı. M.Y. aynı gün gözaltına alındı.

M.Y.’nin üzerinden, kendisi gibi fırıncı olan ve askeri birliklere ekmek dağıtan kardeşi F.Y. adına düzenlenmiş ‘Askeri Komutanlık Sürekli Giriş Kartı’ çıktı. M.Y.’nin aynı gün başka bir fırına daha giderek fırın sahibi ve fırına ait araçlarla ilgili kendisini polis olarak tanıtarak bilgi aldığı anlaşıldı. Hakkında ‘Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi’ suçundan işlem yapılan M.Y. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bilge

çok tehlikeli askeriyenin ekmeğinin dışarda yapılması her türlü hile tuzak kurulabilir. Düşman eline bir koz veriliyor. Bu çok yanlış ve tehlikeli askerlerin yemeğinde ekmeğinde içerde kurum içinde hazırlanması gerek güvenlik için
  • Yanıtla

Başçavuş

Soysuz Varsa İçeride de yapsan yapacağını Yapar 15 da Natoda Kalan Türkiye'ye Gelmeyen General Gördü bu Ulke
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Türkiye, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı
Gündem

Türkiye, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın başkenti Kabil’de 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 50'den fazla kişinin de yaralandığı terör s..
Ali Babacan'ın eşinden tuhaf 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması!
Siyaset

Ali Babacan'ın eşinden tuhaf 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması!

Türkiye'nin, 'kadına şiddet' kavramı ile gündeme gelen İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını 'çok korktum' şeklinde değerlendiren DEVA P..
Mescid-i Aksa teşrik tekbirleri ile gerçek sahiplerine kavuştu
Dünya

Mescid-i Aksa teşrik tekbirleri ile gerçek sahiplerine kavuştu

İki gündür siyonistlerin kuşatmasına direnen Filistinli Müslümanlar, terörist İsrail'in geri çekilmesinden sonra, teşrik tekbirleri ile Mesc..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay