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Teknoloji AirPods 4 bomba gibi geliyor! İşte özellikleri
Teknoloji

AirPods 4 bomba gibi geliyor! İşte özellikleri

Yeniakit Publisher
2024-09-04 16:15:00 -
AirPods 4 bomba gibi geliyor! İşte özellikleri

Apple Eylül etkinliğine sayılı günler kaldı. Yeni iPhone 16 serisiyle birlikte tanıtılacak cihazlardan biri de AirPods 4 olacak. Peki, 4. nesil AirPods özellikleriyle neler sunacak?

Apple’ın 9 Eylül’de iPhone 16 ve 16 Pro serisi, Apple Watch Series 10 ve Watch Ultra 3’ün yanı sıra AirPods 4 kulaklığını tanıtması bekleniyor. İşte yeni AirPods 4 hakkında bilmeniz gerekenler:

AirPods 4 beklenen özellikleri

Apple, AirPods 4’ün iki versiyonunu çıkarmayı planlıyor. Biri daha uygun fiyatlı, daha az özellikli olurken, diğeri biraz daha pahalı ancak daha fazla özellik sunacak. AirPods 4, hâlâ satışta olan AirPods 2 modelinin yerini alırken, daha pahalı AirPods 4 versiyonu da AirPods 3’ün yerini alacak. İki model tasarım olarak birbirinden ayrılamayacak.

AirPods 4, hem AirPods 3 hem de AirPods Pro’nun görünümünü birleştiren yeni bir tasarımla gelecek. Başka bir deyişle, tüm AirPods 4 modelleri daha modern AirPods’larda görülen yeni, daha kısa saplı görünümde olacak. AirPods 2’nin tasarımını artık görmeyeceğiz. AirPods Pro gibi değiştirilebilir uçlar sunmayacak ancak daha fazla kullanıcıyı yakalamak için Apple tasarımda ince ayarlar yapacaktır.

AirPods 4 premium model tasarımıyla değil, özellikleriyle ayırt edilebilecek. Örneğin; daha üst seviye AirPods 4 modelinin aktif gürültü engelleme özelliği olacak. Bu özellik AirPods Pro ve AirPods Max’te bulunuyor. Şeffaflık modu da olacaktır ancak uyarlanabilir ses özelliği AirPods Pro’ya özel kalmaya devam edecek. Daha pahalı AirPods 4’ün şarj kutusu MagSafe’i destekleyecek ve Bul desteği için yerleşik hoparlöre sahip olacak.

AirPods 4’ün her iki model de şarj için USB-C sunacak. Mevcut AirPods 2 ve AirPods 3. nesil, Lightning portlu şarj kutusuyla geliyor.

AirPods 4 beklenen fiyatı

Giriş seviye AirPods 4’ün 129 dolar fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Gürültü engelleme, şeffaflık modu ve daha iyi şarj kutusuyla gelecek üst düzey AirPods 4’ün fiyatının ise 179 dolar olacağı söyleniyor. Yeni AirPods’lar, muhtemelen etkinlik sonrası veya iPhone 16 ön siparişlerinin başlayacağı tarihte (13 Eylül) satışa sunulacak.

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