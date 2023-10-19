Airfryer'da lezzetli yemek yapmak isteyenler dikkat! Bunları yaparsanız..

Az yağ kullanarak hem daha lezzetli, hem de daha sağlıklı yemekler pişirebilen airfryer, son zamanların en popüler ürünü haline geldi. Hava fritözü diğer adıyla airfryer, patates kızartması, tavuk kanatları, sebzeler ve daha fazlasını yüksek hızda dolaştırarak pişiriyor ve fritözle pişirirken kullanılandan çok daha az yağla lezzetli sonuçlar veriyor.

Patates, hava fritözünde yaklaşık 15 dakikada pişer. Airfryer'da haşlanmış yumurta bile yapabilirsiniz.

Airfryer ile lezzetli yemekler yapmak için bilmeniz gereken püf noktaları

Yağı kaşıkla koymak yerine sprey aletiyle püskürterek yağlamayı deneyebilirsiniz. Böylece az yağı geniş alana yayabilirsiniz.

Fritöz sepetini aşırı doldurmayın. Mümkünse yiyecekleri tek bir katmanda koyun. Yağı attıktan birkaç dakika sonra yiyeceklerinizi havada kızartmaya başlayın, harika bir şekilde çıtır çıtır yapmanın püf noktası budur.

Daha küçük malzemeleri pişirme işleminin ortasında (veya her beş ila 10 dakikada bir) fritöz sepetinde hafifçe sallamak, eşit olmayan şekilde kızarmalarını önlemeye yardımcı olur ve çıtırlığını artırır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kızartılmış veya fırınlanmış bir yemek tarifini fritöz dostu bir tarife dönüştürürken, sıcaklığı 25°F düşürün ancak pişirme süresini aynı tutun. Hindiyi pişirmek için , tamamen pişene kadar 350 derecede kızartın. Ekstra çıtır çıtır ve altın rengi derili yumuşak sulu hindi göğsü elde etmenin en iyi yolu , önce yüzeyi zeytinyağı veya yumuşatılmış tereyağı ile ovmaktır.

Dondurulmuş pizza gibi önceden paketlenmiş donmuş yiyecekler, havada kızartılmadan önce ilave yağa ihtiyaç duymazlar.

Hava fritözünüzü yiyecekleri yeniden ısıtmak için de kullanabilirsiniz. Sepete yerleştirin ve sıcaklığı 10 dakikaya kadar 300°F'ye ayarlayın. Fırında patatesi yeniden ısıtmak için önceden 350°F'ye ısıtın.

Airfryer kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?

· Çoğu fritöz modelinde yapışmaz kaplamalı bir sepet bulunduğundan, kaplamayı korumak için yüzeyi metal gereçlerle kazımaktan kaçının.

· Tavuk köri gibi yiyecekleri fazla pişirmeyin ve kurutmayın. Zamanlayıcı çaldığında yiyecekler yeterince kızartılmazsa, zamanlayıcıyı birkaç dakika daha ayarlayın ve havada kızartmaya devam edin.

· Kızartma tamamlandığında sepeti, tavayı ve varsa aksesuarları daima ısıya dayanıklı bir yüzeye koyun.

· Yiyecek çıkarıldıktan sonra fritöz başka bir parti için hazırdır. Ancak yağlı malzemeler hazırlıyorsanız ve sepetin altında fazla yağ birikmişse, her partiden sonra dikkatlice boşaltın.