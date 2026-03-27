Aileye ceza geliyor: Çocuk suçlarında ebeveynlere ağır yaptırım

Türkiye'de son zamanlarda yaşı 18'in altında olan suça sürüklenen çocuk sayısındaki artış tartışılıyor. Yasal düzenlemeler tartışılırken TBMM'de ele alınan yeni düzenleme sadece çocukları değil ailelerini de kapsıyor. Çocuğunu suçtan uzak tutamayan ve gözetim görevini ihmal eden ebeveynler için de ağır yaptırımlar planlanırken, TCK'da yer alan ve 'aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihmali' suçunun kapsamının genişletilmesi gündemde.

AİLE KORUMA GÖREVİNİ YERİNE GETİRMİYOR

Meclis Suça Sürüklenen Çocuklar Komisyonu’nda yapılan değerlendirmelerde, özellikle birden fazla suç işleyen çocuklarda aile faktörünün belirleyici olduğu vurgulandı.

Cumhuriyet Savcısı Mahmut Nedim Başarangil, "12 yaşından küçüklerin cezai sorumlulukları olmadığı için, çocuk devamlı ailenin yanında suça karışıyorsa, aile koruma görevini yerine getirmiyor demektir. Ailelerin çocuklarının suç eğilimlerini kontrol altında tutmaları, tekrarı engelleyecektir. Maddi ve cezai sorumluluğun artırılmasının faydalı olacağı kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

CEZAEVİNE GİRMEK 'İTİBAR' GÖSTERGESİNE DÖNÜŞTÜ

Yetkililer, çocuk suçluluğundaki değişimin en çarpıcı yönlerinden birinin, cezaevine girmenin bazı çocuklar için bir 'itibar' göstergesine dönüşmesi olduğunu söylüyor. Özellikle 12-15 yaş grubunda tutuklama yasağının bulunması nedeniyle bazı çocukların bilinçli şekilde suç işlediği ve tutuklanmak istediği ifade ediliyor. Cezaevinin, akranlar arasında bir tür statü ve övünç kaynağı olarak görülmesi ise tabloyu daha da ağırlaştırıyor. Cumhuriyet Savcısı Başarangil tabloyu şöyle anlattı:

"Çocuklar suç işlemeye çok meyilli. Uyuşturucudan ağır suçlara hızlı bir evrilme var. 12-15 yaş grubunda tutuklama yasağı olması nedeniyle çocuklar direkt ‘Savcım, bizi niye tutuklamıyorsunuz?’ diye soruyor. Cezaevine girmek akranları arasında bir rütbe alma, bir üst seviyeye geçme ve övünç kaynağı olarak algılanıyor. Hukukçular, ailelere verilen bir yıla kadar hapis cezasının artırılmasını ve suçun şikâyete bağlı olmaktan çıkarılmasını öneriyor. Bu adımla, çocukların suça itilmesinde ihmali olan ebeveynlerin daha etkin bir denetime tabi tutulması amaçlanıyor."

ÇOCUKLAR ARASINDA SUÇ İŞLEMEDE CİDDİ ARTIŞ

Komisyonda paylaşılan verilere göre çocuklar arasında suç eğiliminde ciddi bir artış var. Uzmanlar, özellikle uyuşturucu kullanımından daha ağır suçlara geçişin çok hızlı yaşandığını belirtti. Bu durum, hem ailelerin hem de devletin önleyici mekanizmalarını güçlendirmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Yapılması planlanan düzenlemelerle yalnızca cezalandırma değil, önleyici bir sistem kurulması hedefleniyor. Ailelerin daha aktif rol almasıyla çocukların suça yönelmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Uzmanlara göre, erken müdahale ve güçlü aile yapısı, çocuk suçluluğuyla mücadelede en etkili yöntemlerin başında geliyor.