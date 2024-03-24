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Yaşam Ailesinin haber alamadığı genç, meyve bahçesinde başından vurulmuş halde bulundu
Yaşam

Ailesinin haber alamadığı genç, meyve bahçesinde başından vurulmuş halde bulundu

Yeniakit Publisher
2024-03-24 03:13:00 -
Ailesinin haber alamadığı genç, meyve bahçesinde başından vurulmuş halde bulundu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iftardan önce evden çıkan ve ailesinin saatlerdir kendisinden haber alamadığı 28 yaşındaki genç, kendilerine ait meyve bahçesinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

28 yaşındaki Latif A. ailesine iftar saatinden önce bahçede bir işi olduğunu söyleyerek evden ayrıldı. Yakınları, eve dönmediği için aramaya çıktıkları Latif A'yı Yunuseli Mahallesi Kanalboyu Caddesi yakınlarındaki bahçelerinde başından vurulmuş halde buldu.

İntihar mı cinayet mi?

Gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşıran yakınları hemen 112'yi aradı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılan araştırma sonucunda netlik kazanacak.

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