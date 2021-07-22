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Dünya Ailesi ile plaja giden küçük kızın ayakları bu hale geldi! Nedeni ise pes dedirtti
Dünya

Ailesi ile plaja giden küçük kızın ayakları bu hale geldi! Nedeni ise pes dedirtti

Ailesi ile denize girmek için plaja giden İngiliz ailenin küçük kızlarının ayakları fena halde yandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 14:42:00 -
Ailesi ile plaja giden küçük kızın ayakları bu hale geldi! Nedeni ise pes dedirtti

İngiltere’de yaşanan olayda 2 yaşındaki küçük kız kuma bastığında acı içinde çığlık atmaya başladı. Sebebi ise pes dedirtti.

The Scottish Sun'da yer alan haberde göre olay İngiltere’nin Thorpe Körfezi'nde yaşandı. 2 yaşındaki Sadie, kumsalda oyun oynarken ayağında bir acı hissetti. Bu can haliyle çığlık atan küçük kızın ayakları plajda bırakılan kor bir barbekü mangalı sebebiyle yandı. Yanmanın etkisiyle kabarcıklar ulaşan küçük kızın ayakları, doktorların acil müdahalesiyle kısa sürede iyileşecek. Kuma gömülü şekilde bırakılan ve dışarıdan da görülmeyen bu mangal, küçük kızın ayaklarının yanmasına neden oldu. 

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