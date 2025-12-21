Ailesi için her şeyi göze alıyor! Taşacak Bu Deniz 12. bölüm fragmanında nefes kesen yüzleşme

  • İSTANBUL
Medya

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
TRT 1’in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz’in merakla beklenen 12. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Yeni tanıtımda kahramanımızın "Onlar benim annem, babam, ailem..." sözleri duygusal anlara sahne olurken, ailesini korumak için girdiği tehlikeli yol hikayenin seyrini tamamen değiştiriyor. İhanetler ve sırlar arasında sıkışan karakterlerin vereceği büyük kararlar şimdiden sosyal medyada gündem oldu. Gelecek bölümde fırtına kopacak gibi görünüyor.

Sevilen TRT 1 dizisi Taşacak Bu Deniz, 12. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Son bölümün ardından gözler yeni bölüm fragmanına çevrilirken, dizinin resmi fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı merak konusu oldu. Taşacak Bu Deniz 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

 

TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şerif, kendisinden boşanacak olursa Ballı cinayetini mahkemede Adil'in üstüne yıkmakla Esme'yi tehdit eder. Esme bu tehdide boyun eğmemeye ve susmamaya kararlıdır. Oruç ise konağı patlattığı için Adil'i ihbar eder ve Adil tutuklanır. Boşanma davasına sadece iki gün kalmıştır ve Esme sevdiği adamı kurtarmak için Fadime ve Eleni ile birlikte zamana karşı bir mücadeleye girer.

Adil'le Esme'ye yapılanlar da canına tak etmiştir. İlk büyük cezasını kesmeye karar verir ve kına gecesinde Sevcan'ın ipliğini pazara çıkarır.Şerif'in yaptıkları Adil'i de çılgına çevirir ama Esme kararlıdır. Bu sefer Adil'le birlikte mücadele edeceklerdir. Ondan kızını almak isteyen Melina'ya da söylediği gibi bu cehennemi cennete çevirmeye yemin etmiştir. Esme bunu başarabilecek midir?

 

TAŞACAK BU DENİZ 12. BÖLÜM FRAGMANI!

Taşacak Bu Deniz, Karadeniz'in hırçın doğasında iki düşman ailenin bitmeyen mücadelesini ekrana taşıyor. Adil ile Esme'nin geçmişten gelen husumetini, aileler arası çatışmaları ve beklenmedik olaylarla artan gerilimi ekranlara getiriyor. Hikâyede, bu çatışmaların ve düşmanlıkların ortasında kalan karakterlerin yaşadığı duygusal ikilemler, aşk ve nefretin sınandığı anlar öne çıkıyor.

Adil ve Esme'nin nefretle harmanlanmış tutkulu aşk mücadelesini işleyen Taşacak Bu Deniz, dağların sertliği ve denizin fırtınalı atmosferi arasında, aşk, nefret ve hayatta kalma temalarının iç içe geçtiği sürükleyici bir hikaye sunuyor. Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın paylaştığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı ve senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'in kaleme aldığı bu Taşacak Bu Deniz, izleyiciyi güçlü bir duygusal yolculuğa çıkarıyor.

