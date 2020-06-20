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Aktüel

Ailesi haber alamıyordu, buğday tarlasında bulundu

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde ailesinin haber alamadığı 78 yaşındaki yaşlı kadın buğday tarlasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 12:06:32 -
Ailesi haber alamıyordu, buğday tarlasında bulundu

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde ailesinin haber alamadığı 78 yaşındaki yaşlı kadın buğday tarlasında bulundu.


Altınyayla ilçesi Paşa köyünde ikamet eden 78 yaşındaki alzaymır hastası Lalizer Çaylak evinden ayrılarak bir daha geri dönmedi. Yakınlarının hayatından endişe ettiği yaşlı kadının bulunması için çalışma başlatılmıştı. Çalışmalar kapsamında yaşlı kadın saatler sonra buğday tarlasında otururken bulundu.

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