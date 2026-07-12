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Yerel Ailesi düğündeyken mektup bırakıp evden ayrıldı!
Yerel

Ailesi düğündeyken mektup bırakıp evden ayrıldı!

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Ailesi düğündeyken mektup bırakıp evden ayrıldı!

Hatay’ın Kumlu ilçesinde 16 yaşındaki Hacer Dadıcı, ailesinin düğünde olduğu sırada evden ayrıldı. Aile, kızlarını her yerde arıyor.

Hatay’da 16 yaşındaki Hacer Dadıcı’dan haber alamayan ailesi endişeli bekleyişini sürdürüyor. Kumlu ilçesi Akpınar Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Hacer Dadıcı, 9 Temmuz tarihinde saat 23.00 sıralarında ailesinin düğünde olduğu esnada evden ayrıldı. Evlatlarını evde bırakarak düğüne giden baba Ahmet ve anne Saadet Dadıcı, eve geldikleri esnada Hacer'in evde olmadığını fark etti. Kızlarını telefonla arayıp ulaşamamaları üzerine endişe eden Dadıcı ailesi, Hacer'in yazdığı mektubu görünce evden kaçtığını anladılar. Evladının hayatından endişe eden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

 

“Allah rızası için haber ver”

Evden kaçan kızının başına kötü bir şey gelmesinden korkan anne Saadet Dadıcı, "Benim kızım Hacer Dadıcı, 16 yaşında. Sosyal medyayı fazla kullanmayı bilmez. Gözü açık bir kız değil. Kızım saf ve kandırılmaya meyilli biri, insanlara çabuk kanan biri. 16 yaşındaki bir insan aklı ne kadar sağlam olabilir ki. Kızım evdeki 5 yaşındaki kardeşiyle oynuyor. Kızımın çocuksu hareketleri var ve bu yüzden çabuk kandırılıyor. Kızım beni görüyorsan duyuyorsan Allah rızası için haber ver. Zorla tutuluyorsan haber ver kızım, korkma. Başına bir şey gelmesinden korkuyoruz. Allah için gel" ifadelerini kullandı.

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