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Aileleriyle hayallerini resmettiler

Selçuklu Değerler Eğitimi Programı kapsamında Selçuklu’da bulunan 10 bin ikinci sınıf öğrencisi aynı anda aileleri ile birlikte en sevdikleri anları resmetti.

24 Aralık 2018 Pazartesi 12:53
Aileleriyle hayallerini resmettiler

Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) yedinci yılında farklı etkinlik ve projeleriyle öğrencileri değerleriyle buluşturuyor. Bu kapsamda 10 bin öğrenci aynı anda aileleri ile birlikte tüm Selçuklu’da resim etkinliği gerçekleştirdi. Ahmet Perihan Demirok İlkokulu’nda gerçekleşen etkinliğe Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Okan Tekkalan, SEDEP Koordinatörleri ve Selçuklu Belediye Başkan Yardımcıları katıldı.

Aile içi bağlar güçleniyor

SEDEP’in tüm Türkiye’nin yanında dünyada da ismini duyuran örnek bir proje olduğuna dikkati çeken Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Değerler Eğitimi Programımızın yedinci yılındayız ve SEDEP her geçen yıl örnek olmasının yanında sürekli kendini yenileyen bir konumda oldu. Bugün burada velilerimiz ve öğrencilerimiz tüm Selçuklu’yu kapsayan ve 10 bin öğrencimizin katıldığı resim etkinliği gerçekleştirdi. Bu etkinlikle SEDEP kapsamında öğrenci, okul ve aile arasındaki bağları güçlendirmeyi hedefliyoruz. Velilerimizin etkinliklerle alakalı bilgilendirilmesini sağlıyoruz. Öğrencilerimizin aileleri ile birlikte değerlerimize daha fazla sahip çıkmalarına yardımcı oluyoruz. Aileleri ile birlikte mutlu bir anlarını resmeden çocuklarımız aile olmanın anlamını bu resimlerle ebedileştiriyorlar. Bizler de bu etkinlikte çocuklarımızla aynı heyecanı yaşamaktan memnuniyet duyduk. Etkinliğe katılan velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

SEDEP pastası kestiler

Selçuklu İlçe Milli Eğitimi Müdürü Turan Kayacılar da, “SEDEP her alanda yaptığı çalışmalarla farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Bu etkinlik öğrencilerimizin aileleri ile birlikte geçirdiği unutulmaz bir an olarak aile olma değerimizin altını çiziyor. Öğrencilerimiz çağımızın getirdiği tüm olumsuzluklara rağmen bu çalışmalarla değerlerine bağlı kalarak geleceğe yürüyeceklerdir. Bu kapsamda tüm değerlerimize sahip çıkarak buna benzer projelerimizi uygulamaya devam edeceğiz” dedi.

Etkinliğin sonunda Başkan Ahmet Pekyatırmacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve semazen kıyafetli öğrenciler SEDEP pastası kestiler.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 12:53
  1. Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP)
  2. Ahmet Perihan Demirok İlkokulu
  3. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı
  4. İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar
  5. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Okan Tekkalan
  6. SEDEP

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