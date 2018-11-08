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'Ailelerinize söylemeyin' diyormuş... Öğretmene suç duyurusu

Manisa’da öğrencilerine şiddet uygulayan bir öğretmen ‘ailenize söylemeyin’ uyarsında bulunuyormuş. Durumu öğrenen veliler, öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

08 Kasım 2018 Perşembe 06:40
'Ailelerinize söylemeyin' diyormuş... Öğretmene suç duyurusu

İddiaya göre, Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencisi Hatice Nur Aytekin (8), sınıf öğretmeni L.Y. tarafından derste boğazı sıkılıp havaya kaldırılarak tokat atıldı. Durumu hemşire olan annesi Arzu Aytekin’e anlatan küçük kız ve ailesi Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek öğretmenden şikayetçi oldu.

Boynundan havaya kaldırmış

Polis merkezinde açıklama yapan anne Arzu Aytekin, kızının sınıf öğretmeninin boynundan tutularak havaya kaldırdığını ve tokat attığını iddia etti. Aytekin, açıklamasında “Benim kızımı boynundan tutmuş havaya kaldırmış ve tokat atmış. Bu öğretmen bu davranışlarını yaptıktan sonra çocukları korkutuyormuş, ‘Ailelerinize söylemeyin’ diyormuş. Çocuğun söyledikleri bunlar.” ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 06:40
  1. manisa
  2. okul
  3. dayak

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