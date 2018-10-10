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Aileleri DAEŞ'e katılan 17 çocuğa Türkiye sahip çıktı

Irak'ta ebeveynleri terör örgütü DAEŞ'e katılan 17 Türk çocuk, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinde görevli 5 kişinin refakatinde Irak'ın başkenti Bağdat'tan Ankara'ya getirildi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 09:18
Aileleri DAEŞ'e katılan 17 çocuğa Türkiye sahip çıktı

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bağdat'taki Salihiye Yetimhanesi'nde bulunan 5'i 3 yaşın altındaki 17 Türk çocuk önceki gece Ankara'ya getirilerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyetkililerine teslim edildi.

DAEŞ'e katılan ebeveynlerinden haber alınamayan çocukların Ankara'ya getirilmesine Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinde görevli 5 kişi refakat etti. Büyükelçilik görevlilerince yetimhaneden teslim alınan çocuklar, Irak Havayollarının tarifeli uçağıyla Türkiye'ye getirildi.

Çocuklar, Ankara İl Müdür Yardımcısı Osman Doğan’ın başında olduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerine tutanakla teslim edildi.

Çocukların genel durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 09:18
  1. Ankara
  2. DAEŞ örgütü
  3. Irak

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