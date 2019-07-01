Ailelere önemli uyarı Uzman isimden, ailelerin dijital dünyanın dilini çocuklarından önce öğrenmeleri gerektiği konusunda uyarı geldi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, ailelerin dijital dünyanın dilini; avantaj ve dezavantajlarını çocuklarından önce öğrenmeleri gerektiğini söyledi. Çomaklı, “Ebeveynler olarak dijital dünyada yer alamazsak çocuklarımız bizim kültürel kodlarımızdan ve toplumsal değerlerimizden uzaklaşarak başkalarının yönlendirdiği şekilde yaşayacaktır ve düşünecektir. Elbette ki bu dünyadan vazgeçmek mümkün değil” dedi.

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