Aileler dikkat! Bu yiyecekleri sakın çocuklarınıza vermeyin

Araştırmalara göre trans yağlar, şekerlemeler, fast-food ürünler çocukları aptallaştırıyor. İşlenmiş gıdalarla beslenen çocukların IQ değerleri sağlıklı beslenen çocuklarınkine kıyasla çok daha düşük.

Başka bir araştırmaya göre ise fast-food yiyen çocuklarla hiç fast-food yemeyenlerin akademik başarıları arasında önemli bir fark var. Fast-food, sosis ve abur-cubur tüketen çocuklarda zihin işleyişi daha yavaş.

Ayrıca bu tarz yiyecekler sadece zihin için değil metabolizma için de zararlı. Sürekli abur-cubur yiyen çocuklar hem iştahsız hem de kabızlık ve bağırsak sorunlarıyla uğraşıyor.

Çocukların zekasını artıran yiyecekler

- Ceviz

- Badem

- Fındık

- Ev yoğurdu

- Sebzeler

- Meyveler