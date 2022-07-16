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Sağlık Aileler dikkat! Bu yiyecekleri sakın çocuklarınıza vermeyin
Sağlık

Aileler dikkat! Bu yiyecekleri sakın çocuklarınıza vermeyin

Her anne ve baba çocuğunun zeki olmasını ister. Ancak bir yandan da onların isteklerine hayır diyemediğinden bazı yiyeceklerin tüketilmesine engel olamaz. İşte çocukların IQ değerlerini düşüren yiyecekler…

Yeniakit Publisher
2022-07-16 22:14:00 - 2022-07-16 22:24:16
Aileler dikkat! Bu yiyecekleri sakın çocuklarınıza vermeyin

Araştırmalara göre trans yağlar, şekerlemeler, fast-food ürünler çocukları aptallaştırıyor. İşlenmiş gıdalarla beslenen çocukların IQ değerleri sağlıklı beslenen çocuklarınkine kıyasla çok daha düşük.

Başka bir araştırmaya göre ise fast-food yiyen çocuklarla hiç fast-food yemeyenlerin akademik başarıları arasında önemli bir fark var. Fast-food, sosis ve abur-cubur tüketen çocuklarda zihin işleyişi daha yavaş.

Ayrıca bu tarz yiyecekler sadece zihin için değil metabolizma için de zararlı. Sürekli abur-cubur yiyen çocuklar hem iştahsız hem de kabızlık ve bağırsak sorunlarıyla uğraşıyor.

Çocukların zekasını artıran yiyecekler

- Ceviz

- Badem

- Fındık

- Ev yoğurdu

- Sebzeler

- Meyveler

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