Aileler artan fiyattan şikayetçiydi! "Self servis"e mi dönülüyor?

Uzun süren yaz tatilinin ardından okullar açıldı ve 2023- 2024 Eğitim ve Öğretim döneminde öğrenciler ders başı yaptı. Yeni dönemle birlikte bu yıl da aileler için en önemli konulardan biri çocuklarının okula güvenli bir şekilde ulaşımı oldu. Benzin ve motorine gelen zamlara paralel servis ücretlerinde yaşanan büyük artışlar ebeveynleri zor durumda bıraktı.

Aileler nasıl değerlendirdi?

arabam.com’un 1174 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırma, ailelerin ücretlerin pahalı olması nedeniyle servis aracı tercih etmek istemediğini rakamlarla ortaya koydu. Araştırmaya göre ‘Aracınız var mı?’ sorusuna, katılımcıların yüzde 58’i Evet yanıtını verirken yüzde 42’si aracının olmadığını söyledi. ‘Ailenizde okula giden çocuk var mı?’ sorusuna yüzde 58 oranıyla ‘Var’ yanıtı verilirken çocuğu olmayanların oranı yüzde 42. ‘Çocuğunuz okula nasıl gidiyor?’ sorusuna ‘Yürüyerek’ diyenlerin oranı yüzde 31, ‘Arabayla götürüyorum’ cevabının oranı yüzde 28, ‘Servis kullanıyor’ diyenlerin oranı yüzde 22 olarak gerçekleşti. Okula toplu taşıma ile gidenlerin oranı ise yüzde 17 oldu.

Kaçı kendi imkanıyla gönderiyor?

‘Servis ya da toplu taşıma/ yürüme yerine özel aracınızla götürmeyi tercih eder miydiniz?’ sorusuna ‘Evet’ diyenlerin oranı yüzde 47, ‘Hayır’ diyenlerin oranı yüzde 37, ‘Belki’ diyenlerin oranı ise yüzde 17 oldu. ‘Neden servis aracı tercih etmek istemezsiniz?’ sorusunun cevabında ekonomik kaygılar belirleyici oldu.

Katılımcıların yüzde 52’si yani yarıdan fazlası ‘Servis ücretleri pahalı olduğu için’ yanıtını verdi. ‘Kendi arabamızla daha konforlu ve güvenli hissedeceğim için’ yanıtını verenlerin oranı yüzde 38 olurken, ‘Servis araçları tüm kuralları yerine getiremeyebileceği için’ diyen endişeli ailelerin oranı ise yüzde 6 oldu.