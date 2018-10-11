Ailede kan hastalığı ya da kanama hastalığı varsa çocuk hiç bir yakınması olmasa bile bir doktora başvurulmadan sünnet ettirilmemelidir.

Düşme ya da diş çekimi sonrası uzun süre kanama öyküsü olan, iğne yapıldıktan veya bir darbe sonrası büyük şişlik ve çürükleri oluşan çocuklar ile zaman zaman kendiliğinden diş eti ya da burun kanaması olan çocukların mutlaka kan testleri yapılmalıdır.

Ailede bulunan kronik (müzmin) hastalıklar, önceden geçirilmiş önemli hastanede yatmayı gerektiren rahatsızlıklar ve ameliyatlar da operasyonu yapacak olan hekim tarafından bilinmelidir.