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Aktüel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye Yaşlılık Araştırması yapacak
Aktüel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye Yaşlılık Araştırması yapacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu yıl içinde Türkiye Yaşlılık Araştırması yapacaklarını belirterek, “Yaşlılık araştırmasının akabinde Türkiye’de yaşlanma hızı, sayısı, yaşlılığa bağlı sonuçlar, yaşlılarımızın ihtiyaçları gibi bu alanda olabilecek bütün soruların cevabını araştırmayla bulmayı bekliyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-09 14:42:00 -
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye Yaşlılık Araştırması yapacak

Türkiye’de yaklaşık her 10 kişiden birinin 65 yaş üstü olduğunu ifade eden Yanık, “Türkiye’de nüfusumuzun 3’te 1’e yakını, yüzde 27’si 18 yaş altı ama öteki taraftan doğurganlık oranı da hızla düştüğü için çok hızlı yaşlanıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’de 60 yıl içinde her 4 kişiden birinin 65 yaş ve üzeri olmasının beklendiğini vurgulayan Bakan Yanık, bu verinin hizmete ihtiyaç duyan kişi sayısını giderek arttıracağını gösterdiğini ifade etti.

Bakan Yanık, 8 milyonu aşkın yaşlı nüfusa hizmet verdiklerini anlatarak, şöyle konuştu: “Bir taraftan Bakanlık olarak yoğun bir çalışma yapıyoruz, diğer taraftan TBMM’de kurulan bir yaşlılık komisyonu var. 2021 yılında Türkiye Aile Yapısı Araştırması, Türkiye Ergen Profili Araştırması, Üniversite Gençliği Profil Araştırması, Kadına Şiddetin Sebepleri Araştırması yaptık ve şu anda analiz aşamasında. Sonuçlarının değerlendirilmesini gerçekleştirmeye çalışıyoruz.”

Bakan Yanık, yaşlıların, sağlık, eğitim, bakım, sosyal ve toplumsal hayata aktif katılım mekanizmalarına varana dek bütün meselelerine insan odaklı yaklaştıklarını vurguladı.

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